Barbara D’Urso distrutta dal dolore, l’addio: ‘sono stata fortunata…’ (FOTO)

Poche ore fa Barbara D’Urso ha dato il suo triste addio ad una cara amica. La conduttrice televisiva sul suo profilo Instagram ha ricordato la grandissima Lucia Bosè, mamma di Miguel. L’attrice si è spenta poche ore fa a causa del coronavirus.

Purtroppo come tante persone in Italia e nel mondo anche l’artista è stata colpita da questa maledetta influenza. Tanti i personaggi dello spettacolo che le hanno dato l’ultimo saluto. Oltre a Barbara si sono stretti attorno al dolore della famiglia di Lucia anche Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, lo staff de La Vita in diretta e tanti altri.

Barbara D’Urso distrutta dal dolore per la morte di Lucia Bosè

Triste e doloroso il messaggio di Barbara D’Urso pubblicato sul suo profilo Instagram pochi instanti fa. Purtroppo, un’altra grande artista internazionale è stata colpita dall’influenza asiatica e poche ore fa proprio suo figlio Miguel ha annunciato la sua morte. Lady Cologno ha avuto modo di conoscere l’attrice lLucia Bosè 40 anni fa e ancora oggi ne riporta un bel ricordo.

Con poche righe e con un’immagine che le ritrae insieme in una sua trasmissione ha voluto ricordarla così: “Ciao Lucia mia amata, da quando ti ho conosciuta quarant’anni fa, sono stata fortunata ad aver passato ore e ore insieme a te nel corso degli anni”. (Continua dopo il post)

Sospeso Live Non è la D’Urso

Poche ore fa, Barbara D’Urso, ha dovuto fare i conti con un’altra brutta notizia. Dopo la morte dell’attrice Lucia Bosè, Pier Silvio Berlusoni ha cambiato il palinsesto di un o programma. Purtroppo, Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del Live Non è la D’Urso di martedì 24 Marzo.

In sua sostituzione ci sarà uno speciale del TG5 dedicato all’emergenza Coronavirus. Anche se nelle ultime due settimane, la presentatrice si stava occupando esclusivamente del virus, e di come gli italiani stanno affrontando l’epidemia, Mediaset l’ha sospesa improvvisamente. Intanto, però, possiamo rassicurare i fan di Carmelita, in quanto almeno per ora Pomeriggio 5 non sembra aver subito nessuna variazione.