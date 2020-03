Coronavirus, bollettino ufficiale del 23 marzo 2020, 63.927 contagiati

Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha reso noto il bollettino sui contagi da Coronavirus aggiornato ad oggi 23 marzo 2020. L’attesa per la comunicazione era molto attesa specie perché da ieri pare proprio esserci una piccola tendenza al calo dei numeri. Comprendere se il trend si sarebbe mantenuto anche oggi era importantissimo. Cosa è trapelato? Vediamolo insieme!

Coronavirus, numeri ancora in leggero calo

In base a quanto comunicato dalla Protezione Civile, le persone che, dall’inizio dell’epidemia, sono state contagiate dal Coronavirus sono, in totale, 63.927. L’incremento, rispetto alla giornata di ieri, è pari a 4.789 casi con un incremento dell’8%). All’interno di questi numeri vanno considerate sia le persone guarite che quelle che, purtroppo, non sono riuscite a superare l’infezione.

Fino a questo momento sono 6.077 le persone che sono decedute con un aumento, da ieri, di 601 casi. Salgono a 7.432 i pazienti che sono, invece, guariti dal Coronavirus. Sono, in questo senso, ben 408 coloro che sono usciti dall’incubo correlato al virus rispetto alla giornata di ieri.

Tolti, a questo punto, i soggetti deceduti e quelli guariti, le persone che risultano attualmente positive al Covid-19 in Italia sono, in totale, 50.418. Di questi, sono isolate al proprio domicilio 26.522 persone, sono ricoverate in ospedale con sintomi 20.692 persone mentre la terapia intensiva conta un totale di 3.204 persone. Questo dato segna, invece, un incremento rispetto a ieri. Si è passato, infatti, dal 6% sul totale al 10%.

Le Regioni più colpite

Le Regioni italiane più colpite dal Coronavirus sono, come nei giorni scorsi, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e le Marche. Se, fino a ieri, l’unica Regione italiana in cui non vi era stato alcun decesso era la Basilicata, ad oggi non è più possibile dirlo. Risulta deceduto, infatti, un paziente per cui in tutte le Regioni italiane vi sono state vittime da Covid-19.

La Lombardia, ad oggi, conta 28.761 casi (con un incremento, rispetto a ieri, di 1.555 malati). In Emilia Romagna si contano 8.535 casi, in Veeto 5.505, in Piemonte 4.861 e nelle Marche 2.569. Seguono tutte le altre Regioni. Il numero minore di casi si registra, attualmente, in Campania dove i positivi sono 49.