Oroscopo Paolo Fox 24 marzo 2020: Vergine indecisa, Capricorno sotto pressione

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 marzo è pronto a sindacare sul probabile andamento del secondo giorno di questa settimana. Siete curiosi di scoprire se le previsioni astrologiche sono negative o positive? In primo piano, l’astrologia della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 24 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Nel pomeriggio di questa giornata avete più vitalità ma dovete fare molta attenzione nei rapporti con Capricorno e Bilancia. Le stelle, in questo periodo, aiutano i sentimenti. Nonostante il periodo di restrizione, nascono nuovi amori e nuove amicizie.

Toro – Questi sono tempi difficili per tutti, perciò sia in famiglia che nel lavoro ci vuole un po’ di tolleranza. Giove è in aspetto favorevole, qualche novità arriverà entro l’estate. Anche nella salute dovete essere più attenti.

Gemelli – In questa giornata dovete tenere sotto controllo alcune tensioni. Le prossime giornate dovranno essere prese con le pinze. Rimandate alla prossima settimana anche le eventuali azioni di lavoro.

Previsioni di martedì 24 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Sentite il bisogno di allontanare qualcuno che tenta sempre di proteggervi in maniera eccessiva. Con Saturno in opposizione è normale che voi dobbiate rivedere alcuni accordi.

Leone – Coloro che hanno un’attività indipendente potrebbero pensare un cambiamento radicale e strutturale. Dopo un inizio di mese da dimenticare, in amore si nota un certo recupero.

Vergine – In amore prendetevi un po’ di tempo, non siate drastici! I problemi maggiori non sono legati al vostro comportamento ma dal vostro partner che ha la testa altrove. Non sapete se agire o rimandare certe vostre azioni determinate.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Basta un sorriso per attirare l’attenzione delle persone che vi stanno attorno. Questo è un periodo molto intrigante per quanto riguarda le amicizie. Anche se non si può uscire di casa, si possono stabilire nuovi contatti con i social network.

Scorpione – Nel corso delle prossime ore sarete particolarmente colpiti da una notizia o da un avvenimento. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione al denaro. Dovete rimandare una spesa importante.

Sagittario – Fino a giovedì avrete una grande energia positiva, che potrete elargire a tutti coloro che vi stanno attorno. In amore c’è sempre bisogno di cautela.

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Da qualche tempo siete sotto pressione, tutto ciò comporta qualche incertezza nella forma fisica. In questo periodo dovreste verificare la tenuta di un rapporto, soprattutto nel corso delle prossime ore. L’uomo delle stelle consiglia di evitare discussioni inutili.

Acquario – È un periodo critico, molti pianeti mettono alla prova le persone del vostro segno, ma potrebbero portare anche una crescita. In amore è necessario chiudere un rapporto in crisi o magari rivederlo.

Pesci – C’è tensione in casa per motivi familiari e professionali. È possibile che dobbiate discutere con un capo o con una persona che vuole intromettersi nel vostro lavoro. Non permettete a nessuno di sindacare sul vostro operato.