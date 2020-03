Oroscopo Branko 24 marzo 2020: Vergine ottimista, Pesci intraprendenti

L’oroscopo di Branko del 24 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Protagonista di questa giornata è la Luna piena in Ariete, congiunta al Sole. Siete curiosi di scoprire se questo influsso è positivo o negativo per il vostro simbolo zodiacale? Segno per segno, l’astrologia della giornata di martedì e le previsioni zodiacali quotidiane.

Branko oroscopo 24 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna entra nel vostro segno e si congiunge al Sole, un influsso positivo per l’attività professionale, le iniziative e le discussioni. I confronti con gli altri sono necessari per uscire dalla crisi.

Toro – Luna nuova in Ariete annuncia anche per voi nativi del Toro un nuovo anno lunare. Un anno ricco di domande, incognite ma anche di nuove occasioni. Attaccamento alla famiglia, quasi una scoperta: amore fraterno. Rilassatevi, fate yoga.

Gemelli – Luna nuova in Ariete annuncia un nuovo prossimo successo, che serve per allargare il giro degli incontri professionali e affari. Arrivano proposte interessanti per chi vuole cambiare lavoro o sede. Mercurio è ancora ottimista e speranzoso.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna nuova in Ariete vuole bruciare qualcosa nell’ambiente professionale, collaborazioni, autorità. Giove resta critico in Capricorno, ma non è una brutta cosa: non avrete più a che fare con certi individui. Problemi di digestione, relax.

Leone – Luna congiunta a Sole in Ariete è a vostro favore e protegge i contatti professionali, intese commerciali. Siccome l’influsso si dirige verso il settore del lontano, avete bisogno dell’aiuto delle persone fuori dal solito gruppo. Saturno conferma la conclusione in qualche collaborazione. Buoni risultati dai farmaci.

Vergine – Luna nuova in Ariete vi porta messaggio carico di ottimismo: le nuove partenze professionali e di affari portano verso obiettivi desiderati. Prossima Luna nuova in Toro, 23 aprile, ciò che oggi sembra incertezza, tra un mese darà certezza.

Previsioni di martedì 24 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Con Luna nuova in Ariete dovete cercare di essere più realisti possibile. La vita non è una passeggiata, quindi dovete fare molta attenzione a dove mettete i piedi! A causa del troppo lavoro dei mesi passati, le collaborazioni sono molto pesanti. Cercate di pensare di più agli altri, parenti in primis.

Scorpione – L’oroscopo di Branko raccomanda di fare attenzione alla salute e al lavoro. Luna nuova in Ariete vi stimola e protegge fino a giovedì. Non sottovalutate i sintomi di stanchezza, già arrivati con Saturno in Acquario. Questa Luna nuova è indicata anche per inventare qualcosa di nuovo. Sorprenderete la concorrenza.

Sagittario – Il vostro segno è superfavorito da Luna nuova in Ariete, visto che sapete parlare chiaro e non cadete mai nelle parole. Questo è il pericolo numero 1, visto che Mercurio congiunto a Nettuno in Pesci cerca in tutti i modi di sminuire l’importanza che avete nel lavoro. Ma voi non siete interessati ai premi e alle medaglia, anzi avete solo sete d’amore.

L’oroscopo di Branko del 24 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – È tradizione della Luna nuova in Ariete portare emicranie, dolori alle ossa, articolazioni, muscoli. Aprile si annuncia un periodo di grande e rinnovato successo, soprattutto per i lavoro indipendenti. Luna aggressiva, Venere-Toro molto dolce, Mercurio morbido, Giove porta felicità in amore.

Acquario – Nasce il primo contatto diretto tra Saturno nel vostro segno e la Luna che oggi diventa nuova in Ariete. Questo significa: tenacia professionale e voglia di arrivare. Non dimenticate che la Luna cambia fase nel settore dei rapporti con persone strette. Manca il giusto slancio nella vita di coppia.

Pesci – Il mese di aprile aprirà con primo quarto nel campo della fortuna, ma è già attiva l’odierna Luna nuova in Ariete. Siete intraprendenti nel lavoro e molto agguerriti contro la concorrenza.