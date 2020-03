Un posto al sole, spoiler 25 marzo 2020: Viola turbata dal segreto di Eugenio

Proseguono le avventure dei mitici personaggi di Un posto al sole e, stando agli spoiler del giorno 25 marzo, ne vedremo delle belle. Sono tante le trame intricate che stanno tenendo i numerosi telespettatori con il fiato sospeso.

Nell’appuntamento di mercoledì sera assisteremo ad un gesto inaspettato di Roberto Ferri che finirà per generare una grossa disputa con suo figlio Filippo. Che cosa combinerà questa volta il signor Ferri? Vedremo Viola scoprire tutta la verità su quello che suo marito Eugenio le ha nascosto fin troppo a lungo.

Un posto al sole anticipazioni del 25 marzo

Viola, dopo aver a lungo litigato con il marito, dovrà fare i conti con un’amara scoperta. Nel dettaglio, la donna verrà a sapere il segreto di Eugenio, ossia l’indagine sul clan Tregara, ed andrà nel panico. La rischiosa operazione del Magistrato Nicotera rischierà di mettere a rischio tutta la famiglia.

Nonostante lo shock iniziale, la Bruni metterà da parte ogni forma di rancore e la crisi matrimoniale sembrerà superata. La donna, infatti, come ogni moglie che si rispetti, deciderà di supportare il marito in questo complicato e stressante periodo.

Roberto Ferri prenderà una decisione scioccante all’insaputa del figlio Filippo ma questo suo gesto finirà soltanto per inasprire ancora di più il rapporto tra Filippo e Serena. Infine, nell’appuntamento di UPAS in onda su Rai 3 mercoledì 25 marzo vedremo Vittorio cercare di ammorbidire Otello parlandoci chiaramente. Il giovane Del Bue riuscirà a convincere il pensionato a sotterrare l’ascia di guerra e a fare pace con Guido e Renato?

Spoiler Un posto al sole: l’errore di Guido e Mariella

Stando agli spoiler di Un posto al sole, nelle prossime puntate qualcosa si complicherà in maniera incresciosa. L’indagine sul clan Tregara andrà avanti ma purtroppo a farne le spese saranno un po’ tutti i cari di Viola ed Eugenio. Anche Niko e Susanna resteranno coinvolti in questa vicenda ma i due futuri sposini non se ne staranno affatto con le mani in mano e faranno di tutto pur di sostenere il Magistrato Nicotera nell’indagine.

Prossimamente vedremo Mariella e Guido commettere un grosso errore dato che diranno a tutti i loro amici di farli da testimone di nozze. Infine assisteremo ad un’accesa discussione tra Filippo e suo padre Roberto.