Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno i sintomi del coronavirus: lo sfogo sui social

Fabio e Violeta hanno i sintomi del coronavirus. Ecco lo sfogo sui social dell’ex tronista spagnola

Supervivientes: Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan non si presentano, hanno i sintomi del coronavirus

Recentemente Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan dovevano andare come ospiti a Supervivientes, il programma che li ha fatti conoscere e che ha fatto nascere il loro amore. Tuttavia, hanno preferito evitare di presentarsi per un motivo molto grave: entrambi hanno i sintomi di coronavirus.

Molti telespettatori hanno pensato, però, che fosse una bugia per attirare l’attenzione. A quel punto Violeta è intervenuta personalmente dal suo profilo Instagram e ha spiegato la situazione nei dettagli.

Violeta: ‘Non ci fanno il tampone, ma…

Violeta Mangrinan, in una serie di Instagram Stories, ha raccontato che dalla scorsa settimana lei e Fabio, che convivono, hanno avuto sintomi uguali. Entrambi non avevano appetito, febbre bassa, dolore al petto nel respirare. Tuttavia, parlando con medici e infermieri di famiglia le è stato detto che il tampone non lo fanno a nessuno, solamente a quelli che hanno sintomi gravi. Lei, per precauzione, ha deciso di rimanere in casa per non contagiare altre persone nel caso si trattasse veramente di Covid-19.

L’ex tronista spagnola ha detto una frase molto forte, ovvero: “per ogni persona che esce ce n’è una che muore“. Poi si è scusata per essere così esagerata, ma preferisce non sottovalutare la situazione e diffondere la verità.

Inoltre, per rispondere direttamente alle critiche di chi l’ha accusata di volere solamente visibilità ha risposto in questo modo. Non presentandosi alla puntata del reality ha perso dei soldi e non è così scema da rinunciare a dei soldi per visibilità. Voi che cosa ne pensate?

Fabio e Violeta: il tradimento

Solamente qualche settimana fa Fabio e Violeta erano al centro del gossip, di nuovo. Infatti, dopo la nascita della loro storia nel reality, dopo aver fatto l’amore davanti alle telecamere, lei ha confessato di essere stata tradita. Fabio, l’estate scorsa, pare si sia intrattenuto con una sua amica. Violeta ha parlato solo di un paio di baci, della scoperta, di come ha voluto tenere segreta questa storia e del perdono. Adesso sembra che la loro storia stia continuando nel migliore dei modi.