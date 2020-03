Ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora di Uomini e Donne? La dedica sui social

La storia d’amore tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è finita diversi mesi fa, ma da poco si è paventata l’ipotesi di un ritorno di fiamma. Tutto è divenuto noto a seguito di una diretta su Instagram da parte dell’ex tronista.

Come molti in questo periodo, anche Oscar ha deciso di intrattenere i suoi fan trascorrendo del tempo insieme a loro sui social. Nella scorsa diretta, però, sono apparsi degli evidenti segnali che lasciano presagire un riavvicinamento alla sua ex.

L’indizio sul ritorno di fiamma

In queste ore, si sta paventando l’ipotesi di ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora. Ma cosa avrà acceso questa speranza? A quanto pare, Branzani sui social ha esortato i suoi fan ad ascoltare una canzone a suo avviso molto bella intitolata “I fiori di Chernobyl”. Il ragazzo ha detto di essere rimasto molto colpito dal contenuto, specie perché gli è stata dedicata da qualcuno. I fan, a quel punto, sono stati colti dalla curiosità ed hanno chiesto al giovane chi fosse l’artefice di questa dedica.

A quel punto, l’imprenditore ha sorriso e in modo alquanto vago e misterioso ha detto di non poter rivelare il suo nome. I follower, però, più attenti che mai, hanno subito compiuto un gesto che sembra aver chiarito la cosa. In molti, infatti, si sono recati sul profilo della sua ex compagna e tra le IG Stories compare proprio questa canzone.

I pregressi tra Oscar e Eleonora

Che si tratti di una banale coincidenza è alquanto bizzarro. La maggior parte dei fan, infatti, ritiene che questo sia un chiaro segnale di ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora. Ad ogni modo, la cosa sta lasciando spiazzate parecchie persone considerando il modo in cui era terminata la relazione.

La Rocchini, infatti, pare abbia tradito il ragazzo con l’ex fidanzato della cognata. Un intrigo che era costato all’ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi anche una bella lite con Dalila Branzani. Le due se ne sono dette davvero di santa ragione, sia dal vivo sia sui social e adesso? Sarà tutto passato?