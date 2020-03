Supervivientes: Hugo Sierra e Ivana Icardi danno scandalo di nuovo, questa volta interviene Adara Molinero

Hugo Sierra e Ivana Icardi hanno dato nuovamente scandalo nel reality. Arriva il commento di Adara Molinero

Supervivientes: Hugo Sierra e Ivana Icardi danno scandalo di nuovo

Anche in Italia ormai c’è grande curiosità per quello che sta accadendo nel reality spagnolo Supervivientes. In particolare, la coppia formata da Hugo Sierra e Ivana Icardi sta regalando ai telespettatori emozioni e scandali. Dopo un primo video in cui si vedeva chiaramente che stavano facendo l’amore sotto le coperte, adesso la coppia ha dato scandalo una seconda volta.

Hugo e Ivana hanno iniziato il loro flirt pochi giorni dopo l’inizio del programma. Tuttavia, la coppia non piace decisamente al pubblico che, alla prima occasione, li ha eliminati entrambi. Per questo adesso si trovano sulla Playa Desvalida insieme ad altri concorrenti eliminati in attesa di sapere chi sarà ripescato. Ebbene, mentre gli altri dormivano, loro hanno pensato bene di avere un altro rapporto sessuale davanti alle telecamere, questa volta decisamente più esplicito (Continua dopo il video).

La reazione di Adara Molinero

Se qualcuno ancora non lo sapesse, Hugo e Ivana fanno parte di un quadrilatero amoroso molto discusso. Ivana Icardi ha partecipato al Grande Fratello 16 in Italia e in quell’occasione ha accusato Gianmarco Onestini di averla illusa per fare scalpore per poi abbandonarla.

Gianmarco, concorrente al Gran Hermano Vip in Spagna, poi, si è innamorato di Adara Molinero, compagna di Hugo Sierra. Adesso Gianmarco e Adara stanno vivendo la loro storia d’amore. Mentre Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno deciso di sfogare la loro rabbia nei loro confronti iniziando una relazione.

Il commento di Adara è arrivato chiaro e puntuale dopo le immagini del suo ex compagno, padre di suo figlio che è ancora molto piccolo. La modella ha commentato il tutto via Skype e ha detto che il comportamento di Hugo in Honduras la sta facendo vergognare. Lo trova “ripugnante, disgustoso e volgare”.

Quando lei era al Gran Hermano Vip e ha avuto l’infatuazione per Gianmarco, Hugo l’aveva rimproverata dicendole che non doveva fare certe cose davanti al loro bambino. E lui ora che cosa sta facendo? Decisamente molto peggio. Adara si è scambiata solo dei baci con Gianmarco e alla fine del programma.