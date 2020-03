Roberta Morise, è lei la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Da diverse settimane circola voce che Eros Ramazzotti abbia ritrovato l’amore. Dopo la rottura con Marica Pellegrinelli, dunque, il cuore del cantante sarebbe tornato a battere per una bella donna che, finora, era rimasta avvolta nel mistero. Nelle ultime ore, però, è arrivata l’ufficialità. Il settimanale Oggi, infatti, ha ufficializzato il nome della nuova fiamma di Ramazzotti. Si tratta, sì, di una conduttrice italiana, per l’esattezza calabrese, ovvero Roberta Morise.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise, nuova coppia ufficiale

Roberta Morise, l’ex compagna di Carlo Conti, è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti. A rivelarlo in maniera ufficiale, come anticipato, è stato il settimanale Oggi. Si vociferava, infatti, che il cantante avesse un flirt con una nota conduttrice Rai più piccola di lui. Roberta Morise, in effetti, ha 34 anni. Ricordiamo che Ramazzotti, invece, nel ha 56. Sono 22, dunque, gli anni che separano i due amanti.

Quella formata da Eros Ramazzotti e Roberta Morise è una coppia che, a quanto pare, piace moltissimo ai fans. E a ben guardare i due stanno davvero bene insieme. Lei bellissima, lui sempre affascinante nonostante il passare degli anni. Una coppia nuova di zecca che trova il favore di tutti i fans sul web e non.

Una vita ricca di soddisfazioni

Nonostante sia piuttosto giovane, Roberta Morise ha una vita ricca di soddisfazioni sul piano professionale. La ricordiamo, infatti, a Miss Italia dove, nel 2004, si è piazzata al quinto posto e in diversi programmi Rai dove ha acquisito ruoli sempre più importanti. A “L’Eredità“, ad esempio, era una delle quattro professoresse.

E proprio in quell’occasione ha conosciuto Carlo Conti con cui ha avuto una lunga relazione finita nel 2011 finita, in base a quanto dichiarato, per la differenza d’età. Una delle soddisfazioni più importanti è stata la conduzione de “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli.

Cosa dicono i diretti interessati della notizia? Eros Ramazzotti e Roberta Morise non hanno commentato la loro storia. Ci si attende, comunque, una reazione a breve. Quando, infatti, alcuni giorni fa era stato annunciato un presunto flirt con Valentina Bilbao, il cantante aveva smentito in maniera molto ferma. Nel frattempo, congratulazioni alla nuova coppia.