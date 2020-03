Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 marzo: Roberta e Marcello travolti dalla passione

Nella puntata di mercoledì 25 marzo del Paradiso delle signore assisteremo, finalmente, ad un momento d’intimità tra Roberta e Marcello. Marta e Vittorio, invece, saranno sempre più distanti a causa di una bugia.

In tale episodio, però, assisteremo anche ad altri colpi di scena. Achille esorterà Adelaide a dare luogo alle nozze quanto prima, mentre Federico apprenderà una notizia che potrebbe cambiargli la vita.

Bugie e segreti al Paradiso delle signore

I colpi di scena non mancano di certo al Paradiso delle signore e l’episodio del 25 marzo ne sarà una prova. Tra Luciano e Silvia, ormai, non ci sarà possibilità di rimediare. Il ragioniere, inoltre, scoprirà anche della bugia che sua moglie e suo figlio gli hanno raccontato, ma dirà di non aver preso affatto male la questione. Tra una coppia che giunge al capolinea, però, ce n’è un’altra che sboccia.

Roberta e Marcello, infatti, si lasceranno andare ad un momento di passione. I due saranno molto complici e intimi in questa puntata, anche se la loro relazione risulta alquanto complicata. Tra Marta e Vittorio, invece, continueranno a predominare i segreti. La donna non confesserà al marito la verità sulle sue intenzioni di andare a Parigi con Gabriella.

Trama 25 marzo: Federico torna a camminare?

A villa Guarnieri, invece, ci sarà una grande novità. Achille convincerà Adelaide ad anticipare la data delle nozze. Il protagonista avrà molta fretta di concludere il tutto per potersi sbarazzare una volta per tutte del suo ricattatore. La contessa si lascerà abbindolare dalle sue avances e accetterà la proposta, anche se sarà molto turbata per Umberto. La donna, infatti, non si rassegnerà al fatto che il commendatore non la tenga informata sulla sua vita.

Nella puntata del 25 marzo del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo che Silvia deciderà di affrontare Clelia. Dal dibattito acceso, però, la moglie del ragioniere uscirà completamente sconfitta. Infine, Federico verrà informato della possibilità di sottoporsi ad un secondo intervento chirurgico. Il ragazzo, forse, potrà tornare a camminare, ma cosa deciderà di fare il giovane? Accetterà di sottoporsi all’operazione considerando la delusione ricevuta in occasione della precedente?