‘Ci fai soffrire così…’: Eva Henger da censura, lato B di fuori e stivali con tacco a spillo (FOTO)

Eva Henger sola e malinconica ai tempi del coronavirus

Eva Henger di certo sa come trascorrere il tempo durante la quarantena L’emergenza coronavirus ha costretti tutti a restare in casa e mentre alcuni non sanno come ammazzare il tempo, di certo l’ex porno diva non ha problemi.

La madre di Mercedes, infatti, continua a pubblicare sul suo profilo social scatti che la ritraggono in intimo o addirittura senza veli. Pochi istanti fa, una nuova foto ha mandato in delirio i suoi seguaci mostrandosi in una posa decisamente sexy.

Eva Henger esagera con un outfit super sensuale

Eva Henger di certo non ha nulla da invidiare a nessuno. Nonostante abbia ben 46 anni ha un fisico da ragazzina e le sue curve fanno perdere la testa a chiunque. L’ex porno diva, infatti, pochi istanti ha pubblicato uno scatto da censura. Mostrandosi in perizoma e mettendo in evidenza il suo lato B, ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social.

Rendendo ancora più sensuale il suo outfit, Eva ha indossato degli stivali di colore nero e brillantinati, fino al ginocchio. Ovviamente nel giro di pochi istanti l’immagina ha fatto il giro del web e in tanti l’hanno riempita di complimenti. ( Continua dopo il post)

Nessuna pace con Mercedes Henger e Lucas

Ultimamente Eva Henger, prima dell’emergenza coronavirus si è concessa una lunga vacanza a Sharm El Sheik. Ora, purtroppo, è costretta a rimanere in casa e ad uscire solo per compare beni di prima necessità e per lavoro. Una situazione al quanto surreale che tutti speriamo finisca presto. Intanto, però, l’ex attrice non smette di dare la giusta carica ai suoi seguaci, invitandoli a non perdere la speranza.

Dopo quanto accaduto con Mercedes Henger e Lucas Peracchi, con l’aiuto di Barbara D’Urso, Eva ha cercato di mettere fine ai loro rancori. Seppur all’inizio pare ci sia stata una sorta di pace, pochi giorni fa la bionda ha rivelato che tra lei e sua figlia nulla è cambiato. Chissà però se questa drammatica situazione che stiamo vivendo possa far bene ragionare i ragazzi e mettere fine a questo astio.