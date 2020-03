Conoscete la figlia di Amadeus? Ecco Alice Sebastiani, molto somigliante al conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Amadeus e la preoccupazione per la primogenita Alice

Anche Amadeus sta rimanendo a casa con la moglie Giovanna Civitillo e il loro figlio José. Al momento le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno sono state bloccate per l’emergenza Covid-19, quindi il conduttore di Sanremo 2020 sta trascorrendo il tempo con le persone che ama.

Tuttavia il professionista è molto in apprensione per la sua primogenita che al momento si trova in Spagna, terra martoriata dal Coronavirus. Non tutti sanno che Sebastiani ha una figlia 22enne, Alice che si è laureata con 110 e lode, dopo aver discusso la tesi sul palco del teatro degli Arciboldi del capoluogo lombardo.

Chi è Alice Sebastiani?

Come accennato prima, Alice Sebastini è la primogenita del conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. La 22enne è nata dal precedente matrimonio di Amadeus con Marisa di Martino. I due sono stati sposati dal 1993 al 2007. Il professionista Rai ha anche un altro figlio più piccolo, José, nato dalla relazione sentimentale con Giovanna Civitillo conosciuto quando presentava il game show L’Eredità.

Nell'ultimo anno Sebastiani ha avuto molte soddisfazioni sia dal punto di vista professionale che affettivo. Infatti, oltre ad aver condotto con grande successo il Festival di Sanremo a visto laurearsi la figlia Alice e la scorsa è estate è finalmente convolato a nozze con la persona che ama da oltre 20 anni.

L’amore per la moda e per i viaggi

Nonostante abbia 22 anni Alice Sebastiani ha un grande sogno nel cassetto. La figlia di Amadeus vorrebbe lavorare nel mondo della moda e il genitore l’ha sempre sostenuta. La ragazza, inoltre, ama moltissimo viaggiare e, nonostante la giovanissima età, è stata in grado di visitare le città più belle del mondo come Londra e al momento la Spagna.

E proprio lì la giovane è rimasta bloccata per via dell’emergenza sanitaria Covid-19. La ragazza sta bene ma i suoi genitori sono molto preoccupati perché la terra iberica in questi giorni è stata colpita in modo violento dal virus con tanti contagi e più di mille morti.