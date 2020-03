Amici 19, crisi di Giulia Molino: la polemica con i professori

Giulia Molino è caduta in una profonda crisi dopo la quarta puntata del Serale. Le parole dei professori hanno innescato la polemica

Amici 19: Giulia Molino in crisi, lacrime amare per la cantante

Nella quarta puntata del Serale di Amici 19 i telespettatori hanno potuto vedere Javier, Nyv, Nicolai e Gaia guadagnare, girone dopo girone, la maglia per la semifinale. Jacopo e Giulia, invece, hanno dovuto affrontare il ballottaggio finale e Jacopo è stato eliminato.

Nonostante la vittoria al televoto, per la var a meritare un posto nella quinta puntata non era Jacopo, ma Giulia. Tuttavia, questo aver conquistato la maglia per ultima, dopo tanta fatica, ha mandato in crisi Giulia Molino.

La ragazza non smette di piangere dalla fine della puntata. Nemmeno la seconda posizione del suo disco in classifica l’ha consolata. La cantante è sicura di essere la prossima eliminata del programma. Come se non bastasse anche i professori sono andati contro le esibizioni di Giulia. Questo ha innescato una reazione molto forte nella ragazza. Ecco qui di seguito nei dettagli che cosa è successo dopo la puntata.

Giulia si scaglia contro i professori

Di solito, dopo la puntata, i ragazzi dalla loro casetta hanno l’opportunità di vedere le opinioni dei giurati e dei professori sulle loro esibizioni. Anna Pettinelli e Stash hanno dato il loro giudizio su Giulia. Il frontman dei The Kolors ha detto che lei è stata una bomba nella comparata con Gaia, ma vorrebbe vederla così in tutte le performance. La Pettinelli, invece, è stata molto dura con la concorrente. Giulia non è a fuoco come Gaia e Nyv, la sua voce è troppo e a volte risulta fastidiosa all’ascolto.

Questi commenti hanno fatto arrabbiare Giulia che più volte si è chiusa il volto tra le mani in pianti disperati. La giovane cantante ha detto che all’inizio non facevano altro che farle i complimenti per questa sua voce potente, per la sua passionalità, e adesso come mai questo è il motivo per cui può andare a casa? Perché tanta incoerenza?

Lei ha provato a “togliere” come le è stata consigliato, ma era arrivata ad un punto in cui non era se stessa e quindi ha deciso di andare avanti come meglio si sentiva perché lei è quella che esagera, che piange, che ci mette tutta se stessa nell’esibizione.

Sicuramente questo confronto ci sarà nella prossima puntata del Serale di Amici 19 o comunque durante la settimana. Voi, nel frattempo, che cosa ne pensate?