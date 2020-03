Bianca Guaccero lutto per la conduttrice: lacrime in diretta: “Era come una mamma…”

Bianca Guaccero emozionata per la scomparsa di Lucia Bosè, la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime in diretta su Instagram

E’ andata in onda in diretta su Instagram la prima puntata di Pronto Detto Fatto, condotto dalla bella e affascinante Bianca Guaccero. L’esordio per la conduttrice è stato ricco di emozioni, che la Guaccero ha provato in prima persona.

Ma cosa è successo? Nel corso della prima puntata di Pronto Detto Fatto la conduttrice è venuta a conoscenza della morte di Lucia Bosè. La nota attrice e mamma di Miguel Bosè è venuta a mancare per una polmonite di covid19 ed è stato un colpo per la Guaccero.

Le due attrici avevano lavorato insieme nella fiction Capri e avevano instaurato un bellissimo rapporto. Ricordando la donna la Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha pianto durante la diretta del programma.

Bianca Guaccero piange in diretta per la morte della Bosè

La conduttrice e attrice ha dunque ricordato con emozione la Bosè, rivivendo per qualche momento quel periodo intenso. La brutta notizia giunta in diretta ha scosso Bianca Guaccero che non è riuscita a trattenere le lacrime. Dispiaciuta per la morte di Lucia Bosè, ha detto di aver lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri.

L’attrice è stata una madre per la Guaccero, una vera forza della natura. La conduttrice ha rivelato che le sarebbe mancata tantissimo. Durante le riprese le due donne sono diventate molto amiche e la Bosè è stata molto vicina alla conduttrice. Lucia era una grande donna, dal temperamento unico, solare e forte, come ricorda la Guaccero.

La Bosè era come una madre per la Guaccero

Nel corso della diretta ci sono stati anche altri temi e alcune frecciatine verso alcune trasmissioni che stanno andando in onda su Instagram. Detto Fatto è il primo programma ad aver scelto il social per andare in onda e come ha detto Giampaolo Gambi adesso gli altri copiano.

Durante la prima puntata di Pronto Detto Fatto c’è stato anche l’ex di Pamela Anderson che ha fatto i complimenti alla Guaccero. Jonathan ha anche strappato una promessa alla conduttrice e l’ha invitata a nella sua casa dove ha una piccolo bagno turco con idromassaggio. La diretta è stata ricca di emozioni e come esordio è andata più che bene per la conduttrice che si è spostata sul social.