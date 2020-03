Giorgia, il commovente ricordo della mamma di Alex Baroni

L’epidemia di Coronavirus che sta, in queste settimane, sconvolgendo il mondo intero, ha portato via anche la mamma di Alex Baroni. La donna si chiamava Marina Marcelletti e si era ammalata un po’ di tempo fa. Tra i tantissimi messaggi di affetto che sono arrivati per questa scomparsa, le parole commoventi di Giorgia hanno emozionato tutto il web. Parole che sono entrate nel cuore di chiunque le abbia lette. Eccole.

Giorgia, le parole che hanno commosso il web

Salutare con affetto e amore l’ex suocera era, per Giorgia, fondamentale. Ecco il motivo per cui la cantante ha postato queste parole sul web “Ciao Marina, voglio pensarti con il tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”. Tanto affetto e tanta stima si nascondono dietro queste breve frasi. Ad accompagnarle una foto sinonimo di serenità, quella in cui mamma Marina era felice al mare.

I commenti a queste parole non sono mancati. Tra tutti è particolarmente emozionante quello di Tiziano Ferro che ha scritto semplicemente “Che tesoro di donna”. Ogni anno, comunque, Giorgia ricorda via social il suo amato Alex, nonostante la storia tra i due fosse conclusa al momento dell’incidente mortale.

La storia più importante della vita

Quella tra Giorgia e Alex Baroni è stata una storia importante. Una relazione che segna la vita e a dimostrarlo è il fatto che Giorgia non ha mai dimenticato l’importanza di Alex nella sua vita. La relazione è durata dal 1997 al 2001 ma, molto probabilmente, non si è mai chiusa del tutto.

Ogni anno, come anticipato, il 13 aprile la cantante ricorda, con un post, il suo ex compagno. Ultimamente aveva scritto “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato come uomo e artista perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”.

Alex Baroni, lo ricordiamo, è morto nel 2002 dopo un incidente in moto. “Le cose da dirci erano ancora tante“ aveva detto Giorgia. Ed è forse per questo che il ricordo è ancora così vivo. Ed ora che mamma Marina ha raggiunto il suo adorato Alex, non poteva che arrivare anche per lei un messaggio importante.