Paolo Bonolis sbotta, accuse pesanti a Mediaset: “sono irrintracciabili, possibile che torni in Rai”

Paolo Bonolis dopo la sospensione di Avanti un Altro pare abbia davvero perso la pazienza. Dalla sua parte, seppur non ci sono ancora conferma, sembra essersi schierata anche Maria De Filippi, sospendendo Uomini e Donne.

Una decisione che non ha fatto piacere ai fan delle due trasmissioni e infatti suoi social continuano le lamentele. Come già detto in precedenza, anche Paolo non sembra contento del nuovo palinsesto Mediaset e ha espresso tutto il suo rammarico in una diretta su Instagram. Infatti, alla fine delle sue dichiarazioni è spuntata anche una clamorosa voce, ovvero che potrebbe passare in Rai. Vediamo cosa ha detto.

Paolo Bonolis deluso dal cambio palinsesto

Sabato sera Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di Ciao Darwin su Canale 5. La Rai invece ha risposto con lo show di Fiorello e ovviamente il cantante ha perso la sfida, in termini di ascolti. Paolo Bonolis ha spiegato il suo punto di vista in occasione di una diretta con Edoardo Leo qualche giorno fa su IG ed è sembrato molto deluso.

“Il perchè lo abbiano fatto non l’ho capito”, ha detto il presentatore. “Non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine sia un problema di carattere economico”.

Bonolis pronto a traslocare in Rai?

Nella seconda parte del video, lo sfogo di Paolo Bonolis si concentra sulla mancanza di intrattenimento sulle reti Mediaset. Visto il momento già drammatico che l’Italia sta attraversando ii telespettatori hanno bisogno almeno la sera di distrarsi e magari sorridere. “Bombardali dalla mattina alla sera con notizie che riguardano il coronavirus è esagerato“, ha affermato.

Inoltre, il colpo di scena è arrivato nel momento in cui ha espresso la possibilità di tornare presto in Rai. Ecco quali sono state le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Avanti un altro.

“È una scelta abbastanza sbagliata perché sono due programmi di divertimento che potevano mandare in giorni differenti in modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere. Però che ce devo fa’? Non si può fare, a meno che non mi muova da Mediaset e vada in Rai. E questo potrebbe accadere…”. Parole molto forti quelle di Paolo Bonolis, che confermano ancora una volta la sua amarezza e il suo dissenso nei confronti di Mediaset. Per ora, purtroppo non resta altro che aspettare e attendere che tutto torni alla normalità .