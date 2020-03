L’Eredità sospeso dalla Rai: l’accorato appello da parte di Flavio Insinna [VIDEO]

Da lunedì in onda le repliche del game show L’Eredità

Come abbiamo detto più volte l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha totalmente stravolto i palinsesti televisivi. Rai e Mediaset, infatti, sono stati costretti a chiudere delle trasmissioni a causa della mancanza di personale.

Tra questi anche il game show L’Eredità che se fino a domenica sera sono andate in onda le registrazioni inedite, da ieri 23 marzo 2020 il quiz tv capitanato da Flavio Insinna sta proponendo le repliche. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore romano attraverso un videomessaggio pubblicato sui social network.

L’appello di Flavio Insinna sui social network

Attraverso il canale Twitter di Rai Uno, Flavio Insinna ha voluto lanciare un appello a tutti i telespettatori de L’Eredità. Il professionista romano ha detto che da lunedì sera il game show andrà in onda con delle repliche. Poi ha consigliato di rimanere sempre a casa perché lui può cercare di fare compagnia con delle repliche ma soprattutto questa per tutti noi è l’occasione per mandare un abbraccio a tutte le persone che stanno soffrendo.

Il conduttore di origini siciliane ha poi ringraziato tutte quelle persone che continuano a lavorare per l’intera collettività, e a quella gente che sono in prima linea negli ospedali. “Grazie ancora una volta con tutto il cuore. Noi possiamo aiutarvi come? Stando a casa”, ha ribadito Insinna. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna: “Da stasera la parola de La Ghigliottina sarà sempre la stessa…”

Prima di concludere il suo intervento, Flavio Insinna ha sottolineato ancora una volta l’importanza di rimanere ognuno nella propria abitazione. Il conduttore del game show L’Eredità ha fatto riferimento al noto gioco all’interno della trasmissione di Rai Uno: “Da questa sera la parola del La Ghigliottina comunque vada la puntata sarà sempre ‘casa’. Stiamo a casa. Grazie buona serata vi vogliamo bene”.

E la messa in onda delle repliche si è fatto sentire, infatti Avanti un altro, il quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è avvicinato moltissimo alla concorrenza.