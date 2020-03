GF VIP, Antonella Elia delusa da Sossio: “Per me è un tradimento” ecco cosa è successo (VIDEO)

Momenti di tensione all’interno della casa del GF VIP. Antonella Elia, dopo aver discusso con Antonio Zequila, si è scagliata contro Sossio Aruta. La showgirl ha detto di essersi sentita profondamente delusa dal comportamento del giovane.

Fino a questo momento, i due sembravano davvero pappa e ciccia. Tra giochi e scherzi notturni, tra di loro sembrava nata una bella amicizia. Ad ogni modo, le cose potrebbero essere completamente cambiate, vediamo il motivo.

L’indecisione di Sossio indigna Antonella

Nel corso di una semplice e piacevole conversazione, i concorrenti hanno posto Sossio dinanzi un bivio, ovvero, avrebbe dovuto scegliere chi salvare tra Antonella Elia e Antonio Zequila. A quel punto, però, il calciatore è sembrato alquanto indeciso ed ha detto di avere una palese difficoltà nel prendere una decisione di questo tipo con così poco preavviso. Tale reazione, però, ha fatto infuriare la showgirl. La donna, infatti, ha detto di essersi sentita tradita dal coinquilino, dato che credeva fosse nato qualcosa di speciale tra loro.

Il fatto che il compagno di Ursula Bennardo sia stato così titubante, infatti, le ha provocato un forse senso di delusione. La concorrente, ovviamente, non ha potuto fare a meno di palesare il suo dissenso. Secondo il suo punto di vista, il giocatore non avrebbe dovuto avere alcun dubbio sulla scelta. (Clicca qui per il video)

La Elia si sente tradita

In sua discolpa Sossio ha detto ad Antonella Elia di non aver mai avuto nessuna discussione con Antonio Zequila. Proprio per tale ragione, anche con lui si è venuto a creare un rapporto alquanto tranquillo e sereno. Considerando la lite avvenuta tra la showgirl e l’attore in questi giorni, però, questo mancato schierarsi da parte di Aruta è stato visto dalla Elia come una forte mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Ad ogni modo, Sossio ha provato a rimediare, ma i suoi tentativi sono apparsi alquanto vani. Il loro rapporto, dunque, è radicalmente compromesso dopo questo atteggiamento del calciatore oppure si è trattato solo di un piccolo momento di diverbio? Lo scopriremo in questi giorni guardando il day time dalla casa.