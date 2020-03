Jennifer Lopez, grave lutto per la pop star americana (FOTO)

Jennifer Lopez perde il suo storico ex fidanzato, ecco cosa è successo

Jennifer Lopez in un periodo tanto difficile per il mondo intero, dato che è stata dichiarata la pandemia da qualche settimana a causa del coronavirus, ha perso una persona per lei tanto importante. Non bastava la sofferenza che al momento ci accomuna tutti ma d’altronde si sa al peggio non c’è mai fine.

L’attrice infatti è stata coinvolta da un grave lutto. Durante la giornata di ieri è morto il suo ex fidanzato David Cruz a causa di una malattia cardiaca. David era ammalato da parecchio tempo e si trovava ricoverato in un ospedale di New York.

Non abbiamo mai sentito parlare di lui perché una persona estremamente riservata, lui come anche la sua famiglia. Non sappiamo quali fossero adesso i rapporti tra lui e Jennifer Lopez ma sappiamo per certo che la sua scomparsa lascia tanta sofferenza nei cuori dei più.

Jennifer Lopez non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla scomparsa

Jennifer Lopez ha trascorso con lui qualche periodo durante la gioventù, stiamo parlando degli anni del liceo. L’attrice ha sempre parlato di lui riferendosi al periodo della gioventù probabilmente perché all’uomo era davvero tanto legata. Il primo amore non si scorda mai e forse per Jennifer lui è stato davvero il primo.

In questo momento chiunque sta aspettando le sue dichiarazioni, ma la donna almeno per adesso ho scelto di non parlare. Probabilmente rilascerà qualche dichiarazione nei prossimi giorni.

Adesso d’altronde è il momento della sofferenza e del dolore. Qualcuno dopo avere saputo della sua morte aveva avanzato l’ipotesi del virus, dato che molte Star, molte persone note al pubblico oggi decedute improvvisamente, sono morte dopo aver contratto il coronavirus anche senza saperlo. Nel suo caso però sembrerebbe non centrare nulla dato che la sua malattia cardiaca andava avanti da troppo tempo.

Le dichiarazioni della nuova compagnia di Davide

Ad ogni modo se Jennifer Lopez ha deciso di tenere tutti i pensieri e le sensazioni, emozioni, per sé, la decisione della nuova compagna dell’uomo è stata diversa.

La donna con la quale aveva intrapreso una storia d’amore dopo la fine della relazione con Jennifer Lopez ha voluto rendergli omaggio sin da subito. E così ha commentato quanto accaduto dicendo che l’uomo era incredibilmente unico. Insostituibile.

David era un padre devoto, un ottimo marito, un’amante della musica, dell’arte e del teatro. Spesso i due andavano insieme a vedere degli spettacoli, ma adorava anche trascorrere tanto tempo insieme alla famiglia seppure a casa nella loro intimità. Grazie alla sua allegria, al suo modo di fare e di essere si divertivano in qualunque modo. Con semplicità.