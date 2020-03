Amanda Lear rivelazioni scottanti, “Lo faccio due ore al giorno”

Lasciano senza parole le rivelazioni di Amanda Lear, la cantante rivela di provare ancora molto desiderio nonostante l’età avanzata, scopriamo la sua confessione

Non tutti hanno la stessa percezione del desiderio e lo conferma l’affascinante e seducente Amanda Lear. Attrice, conduttrice, cantante, pittrice, a 80 anni compiuti dice di essere ancora una donna che arde di desiderio. In una intervista recente la Lear ha rivelato dettagli molto intimi della sua vita privata e ha fatto delle dichiarazioni molto sorprendenti.

Nonostante abbia compiuto ben 80 anni, non li sente affatto e mantiene inalterate quelle che sono state sempre le sue priorità. Amanda Lear è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi, controcorrente, che va ben oltre i comuni stereotipi e clichè. Nella sua confessione ha rivelato che quando ha un giovane amante le piace condividere la sua vita in generale e non solo il letto.

Amanda Lear ha detto che due ore di attività sono il massimo

Per lei due ore di “attività” al giorno sono il massimo, una rivelazione che ha letteralmente scioccato tutti. Inoltre, l’attrice ha smentito ancora una volta le voci sul suo conto, che per anni hanno lanciato il gossip. Stiamo parlando del suo essere donna, che ha ribadito nuovamente. La Lear ha anche sottolineato che coloro che hanno visto le sue foto su Playboy e continuano a dire che è un uomo sono degli idioti.

Ironica, intelligente e sexy, la musa di Salvator Dalì è ancora oggi una donna bellissima e sa come far girare la testa ad un uomo. La cantante e attrice per tanto tempo è stata sulla cresta dell’onda del successo e la sua fama è internazionale. Ha anche vissuto storie d’amore intense con uomini giovani, come quella con Casella.

La Lear e la storia d’amore con Manuel Casella

Tutti ricordiamo la storia d’amore della Lear con Manuel Casella, un modello di 40 anni più giovane. Con lui la conduttrice e attrice ha vissuto una appassionata storia d’amore e sono stati insieme per sei anni, dal 2002 al 2008.

La coppia aveva ufficializzato la storia e non aveva paura di mostrarsi in pubblico, nonostante la grande differenza di età. Sfortunatamente poi fra i due è finita e si sono separati, ma sono rimasti buoni amici. Manuel ad oggi ha una nuova vita con la sua compagna ma ha mantenuto con Amanda Lear un buon rapporto.