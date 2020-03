Grande Fratello Vip: un altro concorrente sta pensando di ritirarsi

Un concorrente vuole abbandonare il reality e l’ha confessato in lacrime. Ecco che cosa sta succedendo nella Casa

GF Vip: un concorrente vuole lasciare la Casa

Alfonso Signorini continua ad aggiornare i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip sulla situazione dell’emergenza sanitaria legata al contagio da Coronavirus. Nell’ultimo video il conduttore ha dato l’annuncio che purtroppo il numero di vittime in Italia ha superato quello della Cina. Questa notizia è stata molto pesante per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia e uno in particolare ha espresso la sua volontà di andare via.

Si tratta di Andrea Denver. Il giovane modello veneto ha confessato a Paolo e Patrick che è molto stanco, che ricevere queste brutte notizie è davvero doloroso e vorrebbe andare via. Più volte si è visto un Andrea Denver sofferente nel confessionale e non solo, con frequenti crisi di pianto. Tuttavia, i suoi compagni d’avventura hanno provato a consolarlo. (Continua dopo la foto)

Il conforto di Paolo e Patrick

Paolo Ciavarro, in particolare, ha cercato di ascoltare e consolare Andrea Denver, con il quale ha un bellissimo rapporto nel reality. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha confessato che vorrebbe tanto andare a casa anche lui, ma sono arrivati praticamente alla fine e quindi tanto vale concludere il percorso.

Ovviamente questo con la consapevolezza che i loro familiari stanno bene. A quel punto è intervenuto anche Patrick che ha provato a sdrammatizzare un po’ la situazione. Secondo l’highlander del GF non devono lasciarsi andare a pensieri negativi ma proseguire e poi, magari, arriveranno tutti e tre in finale.

Gli ultimi avvenimenti

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip sono usciti Valeria Marini e Fabio Testi, mentre Sossio Aruta è stato decretato il primo finalista. Al televoto questa settimana ci sono tre donne: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Tuttavia, la settimana scorsa, dopo la puntata, Adriana Volpe si è ritirata.

I concorrenti rimasti in gara, dunque, oltre alle tre nominate e al primo finalista, sono: Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Patrick Ray Pugliese.

Nella Casa alcuni iniziano ad essere insofferenti nei confronti di Antonio Zequila e Antonella Elia. La showgirl è colpevole di creare astio e scontri con tutti. L’attore, invece, sembra non essere così spontaneo ma calcolatore e profondamente egocentrico. Comportamenti che stanno dando fastidio, che alimentano il clima già teso presente tra i concorrenti.