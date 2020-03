Walter Nudo coronavirus, “vivo a Orlando, non corro pericoli” il web lo massacra

Walter Nudo si mostra in giro per gli Stati Uniti senza alcun timore

Walter Nudo, vincitore dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello 3 è stato travolto da un vero e proprio ciclone, un po’ forse per sua volontà. L’attore infatti ha rilasciato delle dichiarazioni parecchio gravi che hanno a che fare con il duro periodo che tutta la popolazione mondiale sta attraversando. E lo ha fatto direttamente sul suo profilo Instagram in collegamento con il mondo intero.

Tutto questo è accaduto a causa del coronavirus per il quale è stata dichiarata la pandemia. Tutta la popolazione sta vivendo una sorta di carcere forzato, essendo impossibilitata ad uscire dalle case se non per motivi importanti Come fare la spesa, acquistare farmaci oppure per motivi di lavoro.

Walter Nudo, le due affermazioni non piacciono ai followers che lo rimproverano severamente

Walter Nudo non sembra stare rispettando le regole imposte al mondo, anzi si mostra in giro per gli Stati Uniti, dove ormai abita da parecchi anni. Tra l’altro l’attore appare essere senza mascherine e senza guanti, come se non avesse paura né per sé stesso né per gli altri. Ed ecco perché è stato accusato di essere poco rispettoso, di sentirsi invincibile, irresponsabile, pieno di sé.

A tutto ciò l’uomo ha risposto affermando di andare in giro senza alcuna protezione perché non ha paura dato che il problema ha a che fare soltanto con l’Italia. Lui vive negli Stati Uniti d’America, dove il problema non sussiste.

Sente di essere al sicuro perché lì la situazione non è come da noi. In realtà forse Walter non è informato bene, dato che l’America è il terzo paese al mondo più colpito dalle infezioni del coronavirus. Ci sono già stati vari casi e si rischia anche lì di finire come in Cina o come in Italia. Non per niente il presidente Trump ha già imposto dei divieti chiudendo i confini dell’America.

È preoccupato perché questo genere di guerra risulta essere molto più rischiosa della guerra vera e propria. Si tratta di un nemico invisibile contro il quale bisogna combattere giorno e notte. In Italia ha già fatto tante vittime, troppe. Ed essendo superficiali non si fa altro che sfidare la sorte del mondo e porre tutti a rischio.

Il popolo social gli chiede di essere un modello

Proprio ciò proprio che avviene in America nei quartieri un po’ malfamati dovrebbe spaventarlo o preoccuparlo. Lui invece è davvero sereno.

I followers lo attaccano proprio per questo. Molti scrivono che di per sé dovrebbe essere d’esempio. Se poi si considera che fa parte del mondo dello spettacolo ancora di più. E invece a quanto pare si comporta proprio nel modo più sbagliato possibile.