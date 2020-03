Teresanna Pugliese fa un’esilarante confessione al GF VIP: “L’amante sotto il letto” (VIDEO)

In questi giorni così difficoltosi per tutti gli italiani, sono davvero pochissime le valvole di sfogo. Tra queste c’è, sicuramente, il GF VIP e gli esilaranti racconti dei vari concorrenti della casa, uno dei più entusiasmanti è stato quello di Teresanna Pugliese.

L’estroversa napoletana ha deciso di aprirsi con alcuni compagni d’avventura e raccontare qualche aneddoto del suo passato e della sua relazione con Giovanni, suo attuale marito e padre del piccolo Francesco.

Il racconto di Teresanna Pugliese

Durante una chiacchierata con Patrick Pugliese e Licia Nunez nella casa del GF VIP, Teresanna Pugliese ha raccontato di quando ha scoperto il sesso di suo figlio. La donna ha spiegato di essere andata a fare l’ecografia da sola, senza il suo compagno. In tale occasione apprese che aspettasse un maschio. Quando il suo compagno le telefonò per sapere dove fosse, lei fece finta di essere dall’estetista.

Il segnale, però, era disturbato, al punto che Giovanni capì che la sua donna avesse detto di avere l’amante sotto il letto, invece de “la mano nel fornetto”. I concorrenti, ovviamente, sono scoppiati a ridere, ma il racconto non è finito qui. In quel periodo era Natale e la famiglia dell’ex tronista di Uomini e Donne ha l’usanza di riunire tutta la famiglia. Per l’occasione, ingaggiano anche un Babbo Natale che fa regali a tutti i presenti. Ebbene, fu in quell’occasione che Giovanni comprese il sesso di suo figlio. (Clicca qui per il video)

Momenti di emozione al GF VIP

La persona assunta dalla famiglia, infatti, si avvicinò a lui e gli diede un regalo. Una volta scartata la carta, il compagno della napoletana trovò un ciuccio di colore azzurro con su scritto il nome del bimbo, Francesco appunto. Insomma, un momento davvero molto commovente che ha lasciato entusiasti i coinquilini del GF VIP di Teresanna Pugliese.

Dopo questa confessione, Patrick ha chiesto alla donna di raccontare a tutti anche i dettagli del suo eccentrico matrimonio. La fanciulla si è sposata l’anno scorso e suo figlio, ormai grandicello, ha partecipato in modo esemplare a tutta la funzione sia in Chiesa sia nel ristorante.