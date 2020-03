“Stai a casa, e la quarantena?”: Paolo Bonolis, la cognata Claudia esce fuori ed è polemica [FOTO]

In onda le repliche di Avanti un altro: Paolo Bonolis è contrario alla scelta Mediaset

Nonostante le ultime polemiche tra Mediaset e Paolo Bonolis, da una settimana su Canale 5 vanno in onda le repliche di Avanti un altro. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile passaggio del conduttore romano alla Rai facendo tremare i vertici del Biscione.

Nel frattempo il game show con Luca Laurenti continua a macinare successi raggiungendo anche la concorrenza. Infatti nella puntata in onda lunedì praticamente il gioco con i pidigozzi ha quasi superato L’Eredità di Flavio Insinna, anch’esso in replica. Ma di recente una protagonista di Avanti un altro è finita al centro delle polemiche. Per quale motivo? Andiamo a vedere insieme.

Claudia Ruggeri criticata sul suo profilo Instagram: ecco il motivo

Nelle ultime ore Claudia Ruggeri, ovvero Miss Claudia di Avanti un altro ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram. In questo caso la donna non ha messo una foto con abiti succinti o dove mette in mostra il suo corpo, bensì all’esterno della sua abitazione con la mascherina. La cognata di Paolo Bonolis non ha specificato dove si trovasse, ovvero se è andata a fare la spesa oppure a far fare i bisogni al suo cagnolino.

Resta il fatto che diversi utenti le hanno consigliato di rispettare la quarantena e recarsi immediatamente all’interno della sua casa. La modella a corredo dell’immagine ha scritto la seguente didascalia: “#lanostraitalia resterai sola ancora per poco perché #andràtuttobene”. (Continua dopo la foto)

I complimenti del popolo del web alla foto di Miss Claudia

Oltre alle raccomandazioni di tornare a casa, sotto la foto postata da Claudia Ruggeri sono apparsi numerosi complimenti. In tanti, infatti, le hanno detto di avere dei meravigliosi occhi nonostante indossasse la mascherina.

Un post che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e reazioni. Ricordiamo che Miss Claudia è la cognata di Paolo Bonolis, ovvero la moglie del fratello di Sonia Bruganelli. Ecco il post in questione: