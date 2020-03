Amici 19, gossip: dopo i rumors Jacopo svela il vero rapporto che lo lega a Gaia Gozzi

Jacopo Ottonello ha risposto sui social a chi pensa che ci sia del tenero tra lui e Gaia Gozzi

Amici 19: il gossip su Jacopo Ottonello

Amici di Maria De Filippi è una fonte inesauribile di gossip. Tra i ragazzi nascono e muoiono amori alla velocità della luce. Quest’anno un gossip che è nato tra gli appassionati del talent è un avvicinamento particolare tra Jacopo Ottonello e Gaia Gozzi. Tuttavia, si sa, il cantante non ha fatto altro che parlare della sua fidanzata Greta, dedicargli canzoni, versare lacrime per lei.

Anche nella quarta puntata del Serale di Amici 19 Maria De Filippi gli ha fatto una sorpresa e Greta è intervenuta in collegamento. I due piccioncini si sono detti quanto si amano con qualche imbarazzo dei presenti ma anche emozione e un po’ di invidia.

Jacopo: ‘Ecco la verità su me e Gaia’

Nonostante questo, alcune fan di Jacopo continuano a sostenere che tra lui e Gaia ci sia stato qualcosa nel corso del programma. Al di fuori della trasmissione, dopo l’eliminazione, Jacopo ha deciso di rispondere a qualche domanda. Tra queste anche quella relativa al presunto flirt con Gaia.

Jacopo si è mostrato, come al solito, sicuro e sorridente confessando che tra lui e Gaia c’è un bellissimo rapporto ma a lui non piace. E il motivo è “la caccola che gli piace molto di più” riferendosi alla sua fidanzata Greta che si trovava proprio vicino a lui in quel momento.

Jacopo eliminato: le emozioni e le parole agli altri concorrenti

Jacopo è stato eliminato. C’è stata grande commozione per lui perché con la sua educazione, simpatia, dolcezza e con il suo talento ha conquistato tutti. Anche la padrona di casa è scoppiata a piangere in diretta. Jacopo ha ringraziato il programma e Maria De Filippi dicendo di aver vissuto il periodo più bello della sua vita.

Ha imparato tanto a livello artistico, perchè adesso riesce ad interpretare, e a livello umano, perchè riesce a mostrare anche le sue fragilità. Prima di andare via ha voluto parlare con ognuno degli altri ragazzi. A Nyv e Giulia ha consigliato di andare avanti così, di fregarsene un po’ delle opinioni delle persone e di godersi la loro rivincita.

A Gaia ha detto che questa volta è sulla strada giusta e non deve mollare. Mentre ai due ballerini Nicolai e Javier ha ricordato che devono concentrarsi sulla danza e non sulla rivalità tra di loro perché crea soltanto energia negativa.