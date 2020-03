Amici 2020, Giulia Molino non accederà alla finale. Ecco il motivo

Giulia non accederà alla finale?

Nella puntata di venerdì scorso, 20 marzo, sono stati decretati i semifinalisti di Amici 2020. Sono tre allievi della categoria canto e due del ballo. Purtroppo Jacopo Ottonello è andato via e ciò ha commosso Maria De Filippi che avrebbe voluto abbracciarlo. I telespettatori si sono lamentati perché il ragazzo ha ottenuto il 51% dei voti per restare in gara, ma la giuria non l’ha salvato.

Le polemiche sono all’ordine del giorno come la tensione accumulata dagli allievi. Da qualche giorno il pubblico di canale 5 sta assistendo a un momento di sconforto di Giulia Molino. Quest’ultima teme di non riuscire ad arrivare all’ultima puntata a causa di un disagio interiore.

‘Ragionando su come è andata stasera, non ci riuscirò. Ho tanto stress addosso’

Giulia non accederà alla finale? Molti si stanno ponendo questa domanda, dal momento che hanno assistito a una conversazione tra Giulia e Anna Pettinelli. La maestra di canto si è recata nella casetta per poter parlare con lei. Javier Rojas e Gaia erano presenti e sono rimasti spiazzati dalle parole utilizzate nei confronti della compagna d’avventura.

In pratica ha detto che Giulia ha una voce a tratti fastidiosa, in quanto sa solo urlare. Non ha dato ancora il meglio di sé, dunque avrà la possibilità di farlo nella prossima puntata del serale. Se fallirà nel suo intento, sarà costretta a lasciare il talent-show. Dopo aver ascoltato il tutto, la giovane si è sfogata tra le lacrime incurante delle telecamere.

Del resto ha sempre cantato in questo modo, quindi non capisce perché proprio ora salti fuori questa lamentela. Mai avrebbe voluto mostrare il suo lato fragile, però dopo tanti mesi ha abbassato le difese. Gli italiani non sono assolutamente d’accordo con quanto detto dalla Pettinelli. Sono perfino convinti che sarà lei a ottenere la vittoria.

Nicolai contro tutti

Nicolai Gorodiski, come sempre, trascorre le giornate in un’altra area della casetta. Non vuole stare in compagnia degli altri. Le sue doti artistiche sono indiscutibili. Sicuramente scalerà la vetta del successo una volta terminato il programma dedicato al talento. Tuttavia non è stato in grado di accattivarsi gli italiani che desiderano vedere trionfare Javier. A breve si sfideranno sul palco, così verrà decretato il vincitore della loro categoria.