Beautiful spoiler Usa: Wyatt scopre che Flo ha donato il suo rene a Katie

Arrivano nuove anticipazioni di Beautiful. Katie sarà in punto di morte ma, quando tutto sembrerà ormai perduto, ecco che una misteriosa donatrice di rene le salverà la vita. Dopo la delicata operazione chirurgica, le sorelle Logan scopriranno che è stata Flo a donarle il rene. Intanto, Shauna si giustificherà con Ridge dicendogli averlo baciato quando era svenuto ma non si arrenderà e continuerà a corteggiarlo, a dispetto degli avvertimenti di Brooke.

Beautiful trame americane: Flo salva Katie

Nelle prossime puntate della soap ambientata a Los Angeles, Katie apprezzerà molto il gesto di Flo ma Brooke avrà una reazione completamente opposta, non credendo alla buona fede della giovane Fulton.

In ospedale si presenterà anche Shauna e inevitabilmente incontrerà Brooke, furiosa con lei dopo aver scoperto il tradimento del marito. Tuttavia, Ridge cercherà di farla ragionare, dicendole che se non fosse stato per Flo, Katie sarebbe morta. Stando alle anticipazioni di Beautiful però, la Logan non ne vorrà sapere e le parole del marito non faranno altro che indispettirla ancora di più.

Continuando con gli spoiler di Beautiful, Wyatt scoprirà ben presto che Flo ha donato il suo rene a Katie e si precipiterà da lei per ringraziarla. Il giovane Spencer vedrà una nuova luce in lei e crederà davvero nella sua redenzione dopo il terribile crimine che ha compiuto alle spalle di Liam ed Hope. Sally invece lo inviterà a stare molto attento.

Brooke contro Shauna

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Ridge proverà in tutti i modi a far funzionare il suo matrimonio con Brooke, ma le intromissioni di Shauna saranno sempre più frequenti. La Logan crederà che suo marito non le sia fedele, notando la sua lontananza. In realtà, Ridge sarà preoccupato per la sorte di Thomas, ora che il segreto di Beth è stato scoperto. Come se non bastasse, suo figlio è indagato per la morte di Emma Barber.

Brooke non darà il suo sostegno a Ridge, certa che Thomas sia colpevole di tutte le accuse a suo nome. Il Forrester non accetterà che sua moglie non stia dalla sua parte e finirà con l’avvicinarsi di nuovo a Shauna. Infine, come svelano gli spoiler di Beautiful, Katie tornerà a casa per la convalescenza riunendosi a Bill e a Will. La Logan sarà pronta a perdonare Flo, visto che le ha salvato la vita, ma Brooke e Donna non saranno dello stesso parere.