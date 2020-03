Il Segreto trame Spagna: Isabel indaga sull’arrivo improvviso di Emilia

Le ultime anticipazioni ufficiali della soap opera Il Segreto svelano che Emilia farà ritorno a Puente Viejo per dare una mano a Francisca ad occuparsi di Raimundo, in pessime condizioni di salute.

Nel frattempo, Don Filiberto dovrà attenersi agli ordini dei capi dell’organizzazione segreta che lo hanno rapito, se non vuole che venga ucciso. Alicia invece continuerà ad inseguire il suo sogno di diventare sindaco di Puente Viejo e a tal proposito terrà un discorso rivoluzionario nel quale inviterà i paesani ad impossessarsi delle proprietà dei ricchi possidenti che li stanno sfruttando.

Il Segreto, spoiler: Isabel trama contro Francisca

Continueranno le lotte operaie nelle prossime puntate della soap opera. Tomas radunerà i minatori e prometterà loro di impegnarsi per migliorare le loro condizioni di lavoro. Nel frattempo, Marcela incontrerà Emilia appena dopo il suo arrivo al paesino. La Del Molino noterà molta tristezza nell’amica, sebbene i suoi problemi con la giustizia siano ormai risolti.

Marcela capirà che il malumore di Emilia è legato alla grave malattia di Raimundo e le offrirà il suo sostegno. Come svelano gli spoiler de Il Segreto, Isabel si recherà nella nuova casa di Francisca per incontrare la Ulloa. In realtà, la nobildonna vorrà carpire quante più informazioni per mettere Emilia contro la Montenegro.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Emilia racconterà a Francisca di aver conosciuto Isabel. La Montenegro inviterà la Ulloa a stare molto attenta e a non fornire troppi dettagli in merito alla condizione del povero Raimundo. Intanto, Ramon darà una brutta notizia a Pablo: a quanto pare, sua madre è scomparsa nel nulla. Nonostante l’ansia, lo inviterà a non scoraggiarsi.

Begona e Ignacio si danno una seconda possibilità

Le anticipazioni de Il Segreto continuano con la visita di Tomas ad Alicia per metterla al corrente delle ultime novità in miniera, mentre Marcela dirà a Matias di essere certa che la Marchesa stia predisponendo Emilia contro Francisca. Don Filiberto sarà ancora in mano alla setta e il capo lo inviterà a fidarsi di loro, svelandogli che le due persone più importanti di Puente Viejo sono loro seguaci: chi saranno?

Infine, le anticipazioni delle puntate spagnole della soap Il Segreto raccontano che Carolina si arrabbierà molto con Pablo per via della sua ostinazione nel voler informazioni su sua madre. Begona invece preparerà una sorpresa per Ignacio, decisa a dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Rosa e Adolfo torneranno dalla loro luna di miele e sembreranno felici, nonostante il loro matrimonio sia stato celebrato solo perché la giovane aspetta un figlio. Emilia dirà invece a Francisca di stare molto attenta ad Isabel, in quanto il suo atteggiamento ambiguo non la convince affatto.