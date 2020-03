Una Vita spoiler Spagna: Felipe fa l’amore con Genoveva

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate spagnole raccontano che Marcia avrà una crisi respiratoria dopo aver visto il suo ex fidanzato Felipe e Genoveva baciarsi nel quartierino. Agustina e Cesáreo saranno i primi a soccorrerla e la porteranno alla pensione. La donna non vorrà saperne più nulla e si lascerà andare.

Una Vita spoiler: Genoveva felice con Felipe

Mentre Marcia è in gravi condizioni di salute, l’avvocato e Genoveva si lasceranno andare alla passione. le anticipazioni di Una Vita raccontano che intanto Jose continuerà a mentire e Bellita inizierà a dubitare della sua buona fede. Dopo aver indagato, scoprirà con suo malgrado l’infedeltà dell’uomo.

Ursula invece, dopo aver saputo che Genoveva e Felipe si sono fidanzati ufficialmente, sognerà di soffocare con un cuscino la sua padrona, odiandola a morte. A svegliarla sarà proprio la dark lady, che capirà quanto la Dicenta stia male psicologicamente. Dopo le accuse di adulterio di Bellita, Jose le dirà la verità: si tratta solo di una messa in scena per l’opera teatrale nel quale è stato ingaggiato. I due si abbracceranno felici.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, i fan vedranno un nuovo personaggio. Rosina e Liberto ospiteranno a casa sua Maite, la nipote di Armando. La giovane artista colpirà in modo particolare i vicini per la sua esuberanza e si trasferirà in un piccolo appartamento. Successivamente, Felipe andrà alla pensione per sincerarsi delle condizioni di salute di Marcia. La brasiliana gli dirà di non presentarsi mai più da lei.

Santiago non convince Marcia

Gli spoiler della seguita soap opera Una Vita rendono poi noto che Cinta ed Emilio continueranno a frequentarsi con la scusa di partecipare al corso teatrale, mentre per Jose ci sarà una grande notizia: gli è stato assegnato il ruolo principale nella commedia. Bellita invece sarà delusa dal voltafaccia di Margarita che, fingendo miseria, le ha spillato soldi e cibo. Le due donne avranno un acceso confronto, al termine del quale Bellita inviterà la donna a lasciare anche l’alloggio che le ha concesso.

Ad Acacias tutti saranno incantati da Maite, che allestirà una piccola mostra ad Acacias con i suoi quadri. Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Marcia tornerà a casa con Santiago, dopo che si sarà ripresa. La brasiliana però, non si fiderà del marito.

Genoveva sarà invece preoccupata per lo stato mentale di Ursula, che sta peggiorando ogni giorno di più. Preoccupata, proverà a licenziarla e a cacciarla di casa, ma la Dicenta la aggredirà con un pugnale. A separare le due donne prima che sia troppo tardi sarà Felipe.