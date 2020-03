Una Vita trame spagnole: Genoveva riesce a conquistare Felipe

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Genoveva riuscirà a portare a termine il suo piano, arrivando a Felipe. La brasiliana Marcia non la prenderà affatto bene e come se non bastasse inizierà a sentirsi poco bene. Intanto, Marcelina deciderà proseguire con l’attività che Servante ha avviato presso il chiosco, facendo felice l’uomo.

Emilio e Cesáreo verranno invece contattati da Santiago che, saputo del fidanzamento di Felipe, crederà che sia giunto il momento di pressare Marcia per avere il suo amore. A tal proposito, le organizzerà una serenata. La donna, ormai disperata per il fatto di non poter avere l’Alvarez Hermoso, finirà con il cedere e accettare di tornare con suo marito. Felipe riderà di gelosia quando scoprirà che la sua ex amante ha fatto questa scelta, ma continuerà a stare accanto a Genoveva.

Una Vita spoiler: Genoveva ufficializza il suo rapporto con Felipe

Nelle nuove puntate della soap opera, Genoveva renderà ufficiale il fidanzamento con Felipe organizzando una piccola festa con tutti i vicini. Nel frattempo, Felicia rifiuta categoricamente di permettere a Camino di prendere lezioni di disegno, ma sarà costretta a cambiare idea di fronte alla perseveranza di Cinta.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Bellita deciderà di aiutare la sua amica Margarita, in gravi difficoltà economiche. La donna le invierà modo anonimo ogni settimana del cibo. La donna le prometterà di ricambiare il favore, sentendosi in imbarazzo.

Felipe incontra Marcia

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Lolita e Felicia verranno a sapere della condizione di Marcelina e si uniranno a Bellita per aiutarla. La donna però, sembra non aver raccontato tutta la verità e Antonito inizierà ad indagare sul suo conto. Intanto, Felipe incontrerà Marcia e Santiago nella piazza e si farà promettere dall’uomo di rendere felice la sua ex amante.

L’avvocato rientrerà poi a casa, imbattendosi in Úrsula, completamente delirante. La Dicenta si dirà pronta ad uccidere la sua padrona di casa e così estrarrà una pistola. L’avvocato riuscirà a fermarla, ma solo temporaneamente. La ex istitutrice infatti, avrà la chiara intenzione di mettere fine alla vita della Bryce. Riuscirà nel suo intento? Lo sapremo solo con le prossime puntate dell’avvincente soap opera firmata Aurora Guerra.