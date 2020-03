“Domina la paura…”: Striscia la Notizia, la grande preoccupazione di Gerry Scotti

Striscia la Notizia continua ad andare in onda

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 Mediaset ha deciso di continuare a mandare in onda Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

Ovviamente, come prevedono le norme emanate dal Governo i due conduttori e i pochi lavoratori rimasti all’interno del programma di Canale 5 devono adottare delle misure di sicurezza per scagionare la presenza di persone con sintomi di Coronavirus. Nelle ultime ore il professionista pavese ha parlato della situazione che si sta vivendo in Italia e in particolare a Milano.

Le accortezze per andare in onda

Nel nuovo numero de La Stampa è contenuta una lunga intervista a Gerry Scotti. Quest’ultimo ha rivelato ai lettori come sta affrontando l’emergenza Covid-19 che ha travolto il nostro Paese e in particolare la sua terra, la Lombardia. Il professionista ha confessato che a causa del lavoro è costretto ad attraversare ogni giorno il capoluogo lombardo da Porta Romana a Cologno Monzese, dove avvengono le registrazioni di Striscia la Notizia.

Lui si sente abbastanza privilegiato perché sei volte a settimana si può muovere dalla sua abitazione e raggiunge una situazione iperprotetta. Infatti nel centro Mediaset quando arriva ai cancelli lo aspetta uno scanner termico, mani e scarpe sanificati, vestiario cambiato. Una volta raggiunto il suo camerino aspetta la convocazione al teatro per registrare la puntata.

La confessione di Gerry Scotti sulla Milano d’oggi

Nonostante le varie limitazioni per evitare contagi, la vita lavorativa di Gerry Scotti procede come sempre. Il padrone di casa di Striscia ha descritto la sua Milano sempre più deserta e questo gli fa venire in mente gli anni di piombo, quando il capoluogo lombardo era sotto assedio, ovvero con sparatorie, bombe, cortei e malavita.

In questo periodo, invece, domina la paura. Ma il professionista Mediaset prova a guardare avanti con molta fiducia e speranza. “Gli italiani, insofferenti alle regole, come sempre ci hanno messo un po’ a capire, ma ora stanno affrontando questa crisi in modo nuovo, con forza. Sappiamo che il futuro non sarà economicamente facile, ma ora tutti pensano a tenere duro”, ha ribadito il collega di Michelle Hunziker.