Uomini e Donne: ritorno di fiamma tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani? Gli indizi social

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono stati per anni una delle coppie più amate e seguite sui social. Si sono conosciuti a Uomini e Donne ma una volta usciti dal dating show di Canale 5 hanno fatto parlare di sé per l’affiatamento e il sentimento che è sembrato esserci.

Qualche mese fa, però, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Una notizia che ha lasciato di stucco i migliaia di fan che li seguono con grande affetto. Si sono poi rincorse voci di presunti tradimenti da parte di lei e in seguito da parte di lui. Ovviamente si è trattato di informazioni che i diretti interessati non hanno mai confermato almeno sino ad oggi.

Nelle ultime ore, però, c’è stato un gesto o meglio una frase che ha insospettito i fan di Uomini e Donne. E’ stato Oscar Branzani a pronunciarla durante una diretta instragram e sembrava essere rivolta proprio a Eleonora Rocchini.

La fine della storia tra Oscar Branzani ed Elena Rocchini

La fine della relazione tra Oscar Branzini ed Eleonora Rocchini è stata abbastanza turbolenta. Si era prima parlato dell’eventualità di un tradimento da parte di lui. Il ragazzo, secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, avrebbe passato dei momenti in compagnia di altre ragazze.

Successivamente si è parlato di un’infatuazione della bella ex corteggiatrice per Nunzio, il fidanzato di Dalila la sorella di Oscar. Nonostante tutto per diverse settimane l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto rispetto e ha difeso quella che ormai non era più la sua fidanzata. Col passare del tempo è sembrato abbastanza palese che tra i due le cose non andassero bene ormai da mesi.

Al sito IsaeChia.it sarebbe arrivata qualche settimana fa una segnalazione secondo la quale la protagonista della vicenda si sarebbe detta dispiaciuta per quanto accaduto e avrebbe fatto intendere di aver interrotto la relazione con Nunzio, ex fidanzato di Dalila la sorella di Oscar Branzani. Quest’ultima ha fatto sentire tutto il suo dolore per quanto accaduto attaccando duramente l’ex corteggiatrice e fidanzata del fratello, sottolineando che, dal suo punto di vista, si sarebbe dovuta vergognare.

Indizi social sul ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora

Oscar Branzani, molto attivo sui social, durante una diretta instagram ha incuriosito e insospettito i suoi fan. L’ex tronista, infatti, ha rivelato ai suoi fan di essere felice perchè qualcuno gli ha dedicato la canzone “I fiori di Chernobyl”.

Il brano parla della rinascita dopo un periodo nero e dopo aver affrontato e superato le difficoltà della vita. In molti hanno immediatamente pensato che fosse stata Eleonora Rocchini ad aver dedicato la canzone a Oscar. In realtà potrebbe anche esserci una nuova donna capace di far battere il cuore all’ex tronista.