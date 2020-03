GF VIP, Sossio Aruta sbotta di nuovo contro Valeria Marini: “È una ladra…” (VIDEO)

Anche se Sossio Aruta ha avuto la meglio su Valeria Marini in occasione del tele voto di mercoledì scorso al GF VIP, il concorrente non ha affatto dimenticato il brutto gesto. A distanza di giorni, infatti, l’inquilino della casa più spiata d’Italia ha sollevato nuovamente la questione mettendo in evidenza quanto fosse falsa e bugiarda la showgirl.

Ma non è tutto, Aruta, infatti, ha fatto anche delle altre pesanti allusioni contro la protagonista, accusandola addirittura di essere una ladra. Ma cosa avrà mai rubato l’esuberante e stellare protagonista? Scopriamolo subito.

Le gravi accuse contro Valeria Marini

Valeria Marini non è più una concorrente del Grande Fratello VIP e Sossio Aruta non può che essere felice della cosa. Quest’ultimo, inoltre, è stato selezionato come primo finalista ufficiale di questa edizione, fomentando ancora di più il suo ego. In queste ore, però, il calciatore ha colto la palla al balzo per screditare ancora una volta l’amica della sua compagna. Nel caso specifico, ha cominciato a sventolare un camicione a quadri rosso e nero ed ha detto che la Marini disse che fosse suo.

Considerando che tale indumento sia ancora nella casa del GF VIP, vuol dire che non appartiene affatto a lei. Per tale ragione, il finalista ha cominciato a dire che fosse solo una bugiarda e una ladra. Aristide ci ha tenuto a precisare che il capo appartenesse a Patrick e che la Marini glielo avesse “fregato” in occasione di una festa organizzata in casa.

Il web attacca Sossio Aruta

Questo chiarimento ha fatto innervosire ulteriormente Sossio Aruta che, a favore di telecamera, ha offeso Valeria Marini. La donna, per il momento, non si è ancora espressa sulla questione. Lei stessa in una precedente ospitata a Live non è la D’Urso, ha detto di avere cose molto più serie a cui pensare piuttosto che soffermarsi su questi gossip inutili.

Intanto, il video in questione è stato pubblicato anche dalla pagina Instagram ufficiale del GF VIP e i follower si sono precipitati a commentare. In molti pare non abbiano gradito il comportamento di Sossio accusandolo di essersi montato la testa dopo aver appreso di essere il primo finalista.