Grande Fratello Vip 4: stabilita la data della fine del programma. Ecco quando chiuderà

Il Grande Fratello Vip 4 è stato sin qui ricco di emozioni e colpi di scena. I concorrenti si sono messi in gioco mostrando tutti i lati di sé stessi. Come di consueto sono poi scattate alcune dinamiche di gioco che li hanno portati ad amarsi o odiarsi in base alle situazioni e all’evolversi delle cose.

La scelta degli autori di volere Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato da Pupo e Wanda Nara, non può che essere considerata vincente. Gli ascolti, di un programma durato ben oltre due mesi, sono stati sempre molto buoni.

Il reality, infatti, sarebbe dovuto durare fino a Maggio ma a causa dell’emergenza coronavirus i vertici Mediaset hanno voluto chiuderlo anticipatamente. Ad onor del vero inizialmente la chiusura era prevista per i primi di Aprile, ma visto il grande successo ottenuto avevano pensato di allungarlo di qualche settimana, salvo fare un passo indietro a causa della pandemia Covid-19.

Il successo del Grande Fratello Vip 4

Molto probabilmente il grande successo del reality è dovuto al cast, a differenza degli anni scorsi con diversi personaggi molto conosciuti. All’interno della casa si sono innescati ben presto le solite dinamiche di gioco con innamoramenti, simpatie e litigi. Per quanto concerne questi ultimi ormai non si contano con Antonella Elia spesso al centro delle discussioni.

L’amore nato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più belli. I due hanno impiegato alcune settimane per mostrare il reale interesse che portavano dentro. Alla fine, però, la passione è scoppiata e nonostante lei sia stata squalificata e ha lasciato la casa più spiata d’Italia la storia continua a gonfie vele.

Solo poche settimane fa la produzione, visti gli ottimi ascolti ottenuti, di prolungare la messa in onda della trasmissione. La situazione coronavirus, però, è andata peggiorando con il tempo. I protagonisti sono stati informati della situazione e hanno avuto la possibilità di vedere i video dei loro cari e sono stati rassicurati.

La fine del Grande Fratello Vip 4

Mediaset ha inviato un comunicato stampa nel quale ha spiegato le motivazioni che hanno portato i vertici dell’azienda a prendere questa decisione. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e sta condizionando pesantemente l’avventura dei partecipanti. Giorno dopo giorno cresce la preoccupazioni per lo stato di salute di amici, parenti e familiari dei quali, però, possono sapere ben poco.

Ecco che gli autori hanno fissato la data di chiusura del Grande Fratello Vip 4 mercoledì 8 aprile, giorno della finale. Sicuramente sarà una finale diversa da quella degli altri anni visto che, se le cose rimarranno immutate, non ci saranno festeggiamenti, pubblico in studio o ad osannare il vincitore per strada. I protagonisti del reality, una volta appresa la notizia, hanno cominciato a darsi forza l’uno con l’altro ben consapevoli che mancano solo due settimane alla fine.