Uomini e Donne, Fabio Colloricchio è in pericolo di vita. Ecco i dettagli

Fabio è in pericolo di vita

L’emergenza del Coronavirus ha costretto l’intero mondo a confermare lo stato di pandemia. Si tratta di una situazione estremamente delicata dal momento che il numero dei morti è raccapricciante. Tuttavia negli ultimi due giorni la sanità ha potuto fare un sospiro di sollievo, dato che molti sono riusciti ad avere la meglio sul virus.

Nelle ultime ore sono venuti a mancare alcuni volti noti nel mondo dello spettacolo, come la famosa attrice Lucia Bosé e la madre del conduttore Piero Chiambretti. Anche un altro personaggio del piccolo schermo, noto per aver partecipato al programma Uomini e Donne, sarebbe stato contagiato. Si tratta di Fabio Colloricchio.

‘Abbiamo febbre e tosse, ma non andremo in ospedale’

Fabio è in pericolo di vita? I suoi follower si stanno facendo questa domanda e non hanno nascosto la loro preoccupazione. Come se non bastasse anche la fidanzata Violeta Mangriñán ha confermato di avere gli stessi sintomi. Dato che sono lievi, hanno rassicurato tutti.

Non hanno intenzione di richiedere assistenza sanitaria perché altre persone ne hanno più bisogno. Non tutti possono essere curati per mancanza del personale e dei posti letto, dunque preferiscono dare una possibilità a chi sta davvero male. Le sue parole riportate in una Instagram Story, hanno commosso tutti gli utenti social.

Nessuno all’inizio lo vedeva di buon occhio, poiché non è stato carino nei confronti dell’ex fidanzata Nicole Mazzoccato. I due si erano conosciuti nello studio di Maria De Filippi. Quando lui decise di andare a casa con lei, il pubblico dava per certo che si sarebbero lasciati qualche mese dopo.

Invece il loro fidanzamento è durato anni per poi finire nel peggiore dei modi. Nella versione spagnola dell’Isola dei famosi ha incontrato l’attuale compagna, con la quale ha creato vari scandali. I fan del reality ricorderanno senza dubbio i loro incontri passionali notturni.

Il reality spagnolo procede

Supervivientes continua ad andare in onda, anche se è in corso la pandemia. Tutti gli eliminati sono rimasti bloccati in Honduras perché non possono far ritorno in Spagna dopo le decisioni del governo. Nel frattempo non mancano gli scandali tipici dell’isola. Stavolta al centro delle polemiche c’è Ivana Icardi che non perde mai occasione di trascorrere piacevoli attimi con uno dei naufraghi.