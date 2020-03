‘Lo facciamo sempre…’: La confessione bollente di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser

Come tanti personaggi dello spettacolo, anche Cecilia Rodriguez cerca di rallegrare gli animi dei suoi seguaci, con dirette e video a volte piccanti. Sempre attiva sui social , la giovane modella conta oggi circa quattro milioni e mezzo di follower che la seguono con passione.

Così come la sorella Belen si dedica alla bellezza e alla cura del proprio corpo, postando dei tutorial, anche la fidanzata di Ignazio Moser non è da meno. Il periodo di quarantena che stiamo attraversando, a causa dell’emergenza coronavirus, impone di ricostruire la quotidianità. E proprio come tutti anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno trovato un modo originale di affrontare il tutto al meglio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più uniti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cercano di trascorrere il tempo in casa nel migliore dei modi. Costretti alla quarantena a causa dell’emergenza coronavirus la coppia cerca di distrarsi in ogni modo e lo fa in una maniera molto originale. Cucinano, si allenano e dedicano tanto tempo alle coccole, come riferisce il settimanale Novella 2000.

Il messaggio lanciato lanciato da Ignazio e Cecilia è quello di sfruttare questa occasione per dedicarsi alla coppia, per ricompattarsi e prendersi cura del proprio corpo. Visti i vari impegni a cui si dedicano tutto l’anno è giusto che adesso restano vicini . Dalle immagini postate sui social, entrambi infatti, non si lasciano un secondo. Il bel tempo delle scorse settimane gli ha permesso di prendere molto sole e di allenarsi all’aperto. (Continua dopo il post)

Nessun matrimonio per ora per la coppia

Intanto, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser arrivano belle notizie anche a livello professionale. La coppia è molto stabile da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e ad oggi pare abbiano dei grandi progetti insieme. Spesso si è parlato di un matrimonio ma il loro più grande desiderio avere un ambino.

Cecilia in varie occasioni ha espresso il desiderio di diventare madre ma sembra che il suo compagno vorrebbe aspettare ancora. Per ora c’è il bambino di sua sorella Belen, Santiago che è la gioia più grande dei Rodriguez.