Gf Vip, Antonella Elia si scaglia contro Sossio Aruta:”Questo è un tradimento, questa cosa mi affligge”

Il Grande Fratello Vip 4 sta pian piano volgendo al termine. Nonostante sia stata fissata la data della finale, il prossimo 8 aprile, e manchino alla conclusione solo due settimane, gli animi rimangono accesi e le liti continuano.

Antonella Elia, tanto per cambiare, è stata capace di avere una discussione anche con una delle poche persone con la quale il rapporto d’amicizia era rimasto intatto ovvero Sossio Aruta. L’ex calciatore è entrato nella casa da poche settimane. Si è messo subito in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere. Si è aperto alle conoscenze e alle amicizie così come ha fatto con la showgirl.

Oltre che con Antonella Elia, Sossio è diventato molto amico anche di Antonio Zequila. Tra i due si scherza spesso sul fatto che siano due leader che a questo punto si contendono il trono. Proprio per il rapporto che l’ex calciatore ha con l’attore che la showgirl ha avuto una discussione col fidanzato di Ursula Bennardo.

L’avventura al Grande Fratello Vip di Antonella e Sossio

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Sossio Aruta è uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip. Ha fatto molto sorridere la “lotta” per la leadership con Antonio Zequila.

Lo scontro tra Antonella Elia e Sossio Aruta

In prima mattinata Antonella Elia si è recata in cucina per prepararsi una tisana. Qui ha incontrato Sossio Aruta. La showgirl è andata diretta al dunque chiedendo al compagno di viaggio se si fosse trovato nella condizione di dover scegliere tra lei e Antonio Zequila per la nomination chi avrebbe scelto.

La risposta dell’ex calciatore non è piaciuta alla Elia. Sossio, infatti, ha spiegato di sentirsi in difficoltà. Nonostante con lei abbia stretto una bella amicizia, ha creato un bel legame anche con Zequila. La reazione della showgirl è stata tutt’altro che accomodante. Dal suo punto di vista questo comportamento è equiparabile a un tradimento e questo la affligge.