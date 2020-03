Grande Fratello Vip, lo sfogo di Clizia Incorvaia: “Sfogano su di me rabbia e frustrazione”

Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality oltre a ritrovare sé stessa ha anche ritrovato l’amore al fianco di Paolo Ciavarro.

I due, però, si sono dovuti separare qualche settimana fa a causa delle squalifica della bella influencer. Quest’ultima ha detto una brutta frase che ha spinto gli autori ad eliminarla dal gioco. Nonostante questo i due vivono con fervente attesa il momento dell’incontro. A questo punto non manca molto tempo visto che la finale è fissata per mercoledì 8 aprile.

Attualmente Clizia Incorvaia è tornata a casa e passa gran parte del tempo con la figlia. Molto attiva sui social dove posta molti momenti della sua quotidianità. Proprio durante una delle sue dirette su instagram, però, ha parlato del comportamento decisamente sbagliato di alcuni utenti. Nonostante questo lei piuttosto che prendersela preferisce pensare che anche in questo modo ha dato la possibilità ad alcune persone di distrarsi dall’emergenza coronavirus.

Il percorso di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia già dai primi giorni di questa esperienza televisiva ha mostrato grande interesse nei confronti di Paolo Ciavarro.La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello perchè ha detto una frase sui pentiti di cattivo gusto ed è stata squalificata. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza e continuano a mandarsi messaggi nei quali sottolineano quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia

Clizia, come detto in precedenza, attualmente è tornata a casa dove passa gran parte del tempo con la figlia. Attiva sui social dove posta molti momenti della sua quotidianità. In tal senso ha anche parlato del comportamento di alcuni utenti sui social che continuano a sfogare su di lei le loro frustrazioni e la loro rabbia.

Nonostante il pessimo comportamento di questi utenti, Clizia Incorvaia, è riuscita a vedere il bicchiere mezzo pieno. Secondo la bella influencer, infatti, anche se come valvola di sfogo riesce a farli distrarre ed evadere dal pensare al momento che tutta l’Italia sta affrontando.