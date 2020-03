“Il Principe Filippo è morto?”: la Regina Elisabetta costretta al silenzio, ecco perché

Il Principe Filippo di Edimburgo è morto?

Oltre all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus molti tabloid inglesi stanno parlando di una notizia davvero clamorosa. Sembrerebbe che il Principe Filippo sarebbe venuto a mancare in questi giorni, tuttavia al momento non c’è nessuna ufficialità da parte della Regina Elisabetta II.

Inoltre, stando sempre ai giorni del Regno Unito, che la Sovrana inglese sarebbe costretta a tenere questo segreto terribile per una ragione ben precisa. Quale?

Le rivelazioni dei tabloid inglesi

Sembrerebbe in questi giorni sarebbe venuto a mancare il Principe Filippo di Edimburgo all’età di 98 anni. Ma perché usiamo il condizionale? Per chi non lo sapesse di recente il marito della Regina Elisabetta II è stato ricoverato in una clinica ospedaliera a causa di alcuni problemi di salute. Ma stando a dei tabloid inglesi, le conduzioni del Sovrano sarebbero precipitate nelle ultime ore, tali da condurlo alla morte.

Ma è davvero andata così? Per quale ragione la Sovrana d’Inghilterra manterrebbe un segreto del genere? Stando a quello che sta accadendo in tutto il mondo e anche in Gran Bretagna, sono state adottate delle misure ristringenti per evitare sempre di più l’epidemia di Coronavirus. Quindi, le esequie del padre di Carlo e nonno di William e Harry potrebbero essere molto pericolose.

La confessione di un cittadino italiano a Londra e le parole della Sovrana inglese

C’è da dire che il Principe Filippo di Endiburgo è molto amato dal popolo inglese, per cui stando a quello riportato dai giornali britannici terrebbero nascosta la morte del Sovrano per evitare assembramenti in occasione delle sue esequie. Un funerale che non potrebbe essere celebrato in modo tradizionale a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, ormai diventata pandemia.

A confermare la versione dei tabloid inglesi, anche le recenti dichiarazioni di un imprenditore italiano. Quest’ultimo abita a Londra da diverso tempo e, raggiunto dal quotidiano Libero ha dichiarato: “L’hanno detto pure a me, ma non so nulla di più”. L’ultimo comunicato della Regina Elisabetta diceva: “Io e Filippo siamo arrivati a Windsor”. Stando a fonti interne, però, si tratterebbe solo di una messa in scena per non far trapelare la notizia della morte del consorte. Quindi non ci resta che attendere informazioni ufficiali.