“Sei solo una sporcacciona…”: Naike Rivelli semi nuda vuole la cannabis a domicilio, è polemica [VIDEO]

Naike Rivelli e la strana richiesta

In questi giorni di quarantena forzata Naike Rivelli ha pensato di scatenare una serie di polemiche grazie ad una nuova provocazione sui social network. In poche parole la figlia di Ornella Muti pretenderebbe che ci sia una consegna a domicilio della cannabis. Di recente la 45enne ha condiviso una Clip su IG in cui appare seduta sulla ringhiera del suo balcone semi nuda.

Nello specifico si è presentata con un paio di mutandine striminzite e dei copricapezzoli. Durante la sua richiesta, la modella sta fumando dell’erba sventolando un ombrello decorato con foglie di marijuana. Oltre al filmato appena descritto, l’ex fidanzata di Yari Carrisi ha scritto la seguente didascalia: “Sos Maria qualcuno conosce il numero verde online segreto?!”. (Continua dopo il video)

La figlia di Ornella Muti contro Barbara D’Urso

In questi giorni di quarantena per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Naike Rivelli si è scatenata con una serie di contenuti osé sul suo seguitissimo account Instagram. La figlia di Ornella Muti è apparsa più volte in biancheria intima e anche mezza nuda per far entrare in testa del popolo del web un messaggio molto semplice: “Stare a casa”.

Ma la 45enne da un paio di giorni ha preso di mira ancora una volta Barbara D’Urso. Per quale ragione? Secondo la modella la conduttrice napoletana dovrebbe chiudere le sue trasmissioni televisive per tutelare la salute dei suoi collaboratori. Ad esempio si è arrabbiata moltissimo quando Lady Cologno ha postato un video realizzato direttamente nel suo camerino dove viene i truccatori e parrucchieri sono intenti a sistemarla. Stessa reazione negativa l’ha avuta la blogger Selvaggia Lucarelli.

Naike Rivelli parla dell’emergenza Coronavirus

Ma durante le ultime due settimane Naike Rivelli si è scatenata a parlare dell’emergenza di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e gran parte del mondo. La 45enne ha inneggiato tutti i medici, infermieri e altro personale ospedaliero e non che stanno fronteggiando l’epidemia.

La donna, però, ha anche polemizzato a modo suo l’atteggiamento menefreghista dell’Unione Europea, ringraziando invece il sito PornHub per aver reso gratuiti i suoi contenuti hard. Mentre con la madre Ornella Muti ha realizzato una diretta al balcone con l’inno di Mameli.