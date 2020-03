Elodie attacco di malinconia, quarantena senza Marracash: il messaggio

Tutto il mondo è alle prese con l’emergenza Coronavirus e in questo momento così delicato i vip fanno compagnia come possono ai propri follower, lasciandosi andare anche a degli attacchi di nostalgia. E’ questo il caso della cantante Elodie, che in questi giorni ha postato sul proprio profilo Instagram, degli scatti del passato che hanno emozionato i fan.

Elodie dolcissima ricorda la famiglia

La cantante 32enne ha avuto un attacco di nostalgia ed ha postato sulla sua bacheca uno scatto che la ritrae insieme alla sua famiglia e alla mamma. Le due donne, che in passato hanno vissuto un rapporto altalenante, oggi si sono felicemente ritrovate e vivono un legame profondissimo. L’immagine pubblicata è accompagnata da una frase eloquente: “Il mio pensiero felice”.

Elodie è molto attaccata alla sua famiglia ed ultimamente ha anche postato delle foto insieme a sua sorella minore. Scatti corredati da dolci didascalie che hanno sciolto i cuori dei fan. In molti hanno notato la somiglianza tra Elodie e la mamma, si somigliano tantissimo e sono entrambe molto belle. (Continua dopo la foto)

Elodie e l’amore per il suo Marracash

Elodie, reduce dal successo dell’ultima edizione di Sanremo, è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. La bellissima ex modella /la sua carriera artistica è iniziata sulle passerelle) questa estate durante un’intervista rilasciata, ha ufficializzato la sua storia d’amore con il rapper Marracasch.

Galeottoè stato il set della canzone “Margarita”, brano che è diventato hit dell’estate 2019 e che ha scalato le vette delle classifiche. I due, infatti, si sono innamorati perdutamente. Un sentimento improvviso, scoppiato inaspettatamente, che sia Marracash che Elodie hanno commentato con parole bellissime.

In particolare il cantante ha espresso una vera e propria dichiarazione d’amore pubblica alla sua bella. In una recente intervista ha infatti parlato di Elodie come di una “salvezza!. Oggi pare che i due stiano vivendo questo periodo di quarantena lontani, come moltissime coppie.

Nei mesi passati si sono susseguiti rumors e pettegolezzi su una presunta crisi in atto. Un chiacchiericcio poi smentito dai diretti interessati che hanno postato a Sanremo delle bellissime foto insieme, festeggiando l’ottimo risultato e il successo di Elodie al Festival della Canzone italiana.