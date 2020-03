Amici 19: Eleonora Abbagnato nella bufera, critiche e insulti alla prima ballerina

Eleonora Abbagnato sta ricevendo una marea di critiche e insulti dopo il suo intervento nella quarta puntata del Serale di Amici 19

Amici 19: Maria De Filippi chiede l’intervento di Eleonora Abbagnato

Nella quarta puntata del Serale di Amici 19 Maria De Filippi ha chiesto l’intervento di Eleonora Abbagnato. Infatti, nella puntata precedente, Alessandra Celentano aveva detto che Javier era stato tecnicamente superiore a Nicolai, ma la giuria ha votato quest’ultimo.

La conduttrice voleva dimostrare all’insegnante che non era detentrice della verità assoluta. Eleonora Abbagnato, visti i video delle performance, ha detto che non c’era una grande differenza tra i due trattandosi di un altissimo livello. Uno è più tecnico, l’altro artistico (ma non ha specificato chi) e per questo la giuria ha fatto bene a giudicare secondo il proprio gusto.

Non solo, ma Maria ha inviato anche le prove della puntata e la prima ballerina ha dato un 7 a Javier e un 8 a Nicolai. Alessandra Celentano, invece, avrebbe dato un 10 al ballerino cubano e un 7 a quello ucraino. Sui social, a seguito di questa vicende, si è scatenato il caos. Anche nei confronti di Eleonora Abbagnato.

Critiche e insulti alla prima ballerina

In massa hanno commentato gli ultimi post della prima ballerina sul suo profilo Instagram. Qui sotto potete vedere alcuni messaggi, presi ad esempio. Alcuni le hanno scritto di vergognarsi, altri che è caduta in basso a prestarsi all’insensata difesa di Nicolai, altri ancora che stava palesemente seguendo un copione. (Continua dopo la foto)

Ma non solo. Non si contano ormai gli insulti e le critiche che continuano ad arrivare in tutte le pagine social alla conduttrice. Secondo gli utenti, Maria è colpevole di fare tremende differenze quest’anno e di cercare di manipolare la realtà. Infatti, ha chiamato Eleonora Abbagnato a sostegno della superiorità di Nicolai, ma perché non ha chiamato anche Raffaele Paganini, il quale sostiene appieno il talento di Javier dando ragione ad Alessandra Celentano?

La semifinale

Venerdì 27 marzo andrà in onda la semifinale di Amici 19. I cinque semifinalisti sono i ballerini Nicolai e Javier e le cantanti Nyv, Gaia e Giulia. Quest’ultima ha superato il ballottaggio con Jacopo, ma dal momento che ha faticato tanto per andare avanti, teme di non arrivare in finale. Voi che cosa ne pensate? Chi saranno i finalisti di questa edizione?