Marica Pellegrinelli confessa, “Non lo faccio da giorni….”

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti (che adesso è impegnato con Roberta Morise), è stata per settimane al centro del gossip per la sua storia con Charley Vezza. Tra una notizia e l’altra, tra cui quella di un imminente matrimonio, la ragazza ha fatto una rivelazione sui social.

Parlando con i fans della maniera in cui trascorre le giornate in isolamento, la bella Marica ha confessato di non fare una cosa da tanti giorni. Una bella mancanza dato che era qualcosa che faceva abitualmente. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Marica Pellegrinelli, la quarantena

Marica Pellegrinelli sta trascorrendo la quarantena insieme alla propria famiglia. In questo periodo così particolare, la sua priorità sembrano essere i figli con i quali cerca di trascorrere quanto più tempo possibile. Tutte le volte che può, però, la giovane donna interagisce con i suoi tantissimi fans con i quali condivide i momenti della sua giornata ed alle quali lancia, di tanto in tanto, qualche piccola chicca.

Una di queste, in particolare, ha attirato sin da subito l’attenzione del web. Marica Pellegrinelli, infatti, avrebbe incuriosito i suoi followers affermando di non fare una cosa che prima faceva sempre ormai da diversi giorni. Tutti, inevitabilmente, si sono chiesti di cosa si potesse trattare con riferimenti, è bene dirlo, anche piuttosto maliziosi.

Oggi meno di ieri

A cosa si riferisce, dunque, Marica Pellegrinelli quando dice che sono diversi giorni che non fa una cosa? Il riferimento è, molto semplicemente, ad un’azione che tutte le donne, ogni giorno, fanno prima di uscire di casa o prima di apparire in pubblico.

Coprire le imperfezioni del volto con un buon fondotinta, infatti, è buona norma per cercare di sfoggiare il lato migliore. D’altra parte, ogni donna ha un fondotinta a cui affidarsi per apparire al meglio durante le proprie giornate.

La Pellegrinelli, però, ha deciso di non utilizzarlo e di mostrarsi al naturale anche sui social. Una bellezza acqua e sapone la sua che serve anche a far respirare la pelle e, dunque, a migliorarne lo stato di salute. Una scelta condivisibile che, di certo, molte donne e madri stanno seguendo in questi giorni di quarantena.