“Distrazioni pericolose”: Sabrina Salerno da bollino rosso, reggiseno e chiodo di pelle infiammano il web [FOTO]

Sabrina Salerno e la preoccupazione per l’emergenza sanitaria

Anche Sabrina Salerno è in apprensione per quello che sta accadendo nel nostro Paese e gran parte del mondo per l’emergenza Covid-19. La soubrette ligure si trova nella sua abitazione di Venezia insieme al suo compagno e il figlio. “In attesa che tutto finisca quanto prima… piccoli momenti di distrazione…”, è questa la didascalia che la 52enne ha scritto al fianco di una sua foto che la mostra con un outfit mozzafiato.

La Diva degli Anni Ottanta e Novanta nelle ultime ore ha postato un nuovo scatto bollente che mette in risalto il suo seno prosperoso. Ovviamente l’iniziativa della genovese è stata apprezzata moltissimo, infatti i follower l’hanno premiata con migliaia di likes e complimenti.

La soubrette ligure e il nuovo scatto hot su IG

Come accennato prima, di recente la bellissima Sabrina Salerno che ha compiuto 52 anni da un paio di settimane ha postato una nuova foto con tanto di messaggio sul suo account Instagram. La professionista ligure che otre ad essere una cantante è anche attrice ha deliziato i suoi 400 mila follower con un’immagine che sicuramente farà parte di uno shooting fotografico.

La soubrette ligure mostra un sorriso smagliante con addosso un giubbotto di pelle e reggiseno che sembra non contenere il suo décolleté prosperoso. Il post in questione ha trovato il pieno consenso da parte del popolo del web che ogni giorni si chiede come fa a mantenere questo fisico visto che non è più una ragazzina. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno e il successo a Sanremo 2020

Ricordiamo che il mese scorso Sabrina Salerno è stata una delle protagoniste indiscusse della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

La soubrette ligure ha affiancato il conduttore Amadeus per ben due volte, la prima come valletta e la seconda come interprete del suo celebre brano ‘Boys’, portato al successo 30 anni fa proprio sul palco dell’Ariston. E proprio sulla scalinata del teatro ligure la donna si è impigliata col suo vestito rischiando seriamente di cadere.