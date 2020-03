“Quarantena tra le lenzuola…”: Elodie senza biancheria intima a letto, la nuova provocazione social [FOTO]

Elodie e il successo del suo brano sanremese ‘Andromeda’

Oltre ad avere un grosso seguito di fan che ascoltano la sua musica, Elodie non può di certo lamentarsi di tutti i follower che quotidianamente le danno forza su Instagram. Infatti il suo account conta 1,6 milioni di persone. Al momento la Di Patrizi è a casa come gran parte degli italiani in attesa che l’emergenza Covid-19 rientri.

Tuttavia l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si sta consolando con il primato di ‘Andromeda’, il brano che la ragazza ha portato all’edizione nuero 70 del Festival di Sanremo. La canzone scritta da Mahmood è la più ascoltata delle radio italiane ribaltando completamente la classifica della kermesse canora condotta da Amadeus.

La Di Patrizi trascorre molto tempo a letto durante la quarantena

Come accennato prima la bella Elodie è particolarmente attiva sui social, in particolare su Instagram. Qui la cantante italo-francese è solita postate momenti del suo quotidiano che vanno dalla promozione dell’ultimo disco o anche scatti in cui la fidanzata di Marracash si mostra in biancheria intima.

E a proposito di questo, alcune ore fa, l’artista romana ha condiviso una Storia che ha letteralmente mandato in visibilio i suoi follower. L’ex allieva di Amici si è mostrata in versione acqua e sapone e c’è da dire che senza trucco è molto bella.

Elodie e lo scatto realizzato a letto

L’impossibilità di realizzare concerti o stare con le persone a cui vuole bene, Elodie stra trascorrendo queste giornate a rilassarsi. Per sua stessa ammissione la Di Patrizi ultimamente sta dormendo più del dovuto recuperando alla grande tutto il sonno perso prima che arrivasse l’emergenza sanitaria Covid-19.

Una dimostrazione l’abbiamo avuta grazie ad una Storia su Instagram nella quale la cantante romana si mostra a letto. Nello specifico la fidanzata del rapper siciliano Marracash è comodamente rilassata tra le lenzuola. Ma i seguaci più attenti hanno notato un particolare, la loro beniamina non ha la biancheria intima. Ovviamente lo scatto in questione ha infiammato il popolo del web. Eccolo: