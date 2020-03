GF Vip, tutti contro Antonella Elia: ‘Cattiva, insensibile, ha offeso tutti’

In Casa alcuni concorrenti si sono riuniti per parlare di Antonella Elia. Ecco che cosa è emerso dal confronto

GF Vip: tutti contro Antonella Elia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si sta arrivando alle battute finali e gli animi sono sempre più agitati. Qualche ora fa, un gruppetto si è riunito in giardino per confrontarsi su Antonella Elia.

Si sa, la showgirl ha un carattere davvero difficile e spigoloso e dall’inizio non ha fatto altro che litigare con chiunque. Dalla scorsa settimana, poi, sentendosi forte per aver superato il televoto, è ancora più ingestibile e anche persone che prima le stavano vicine hanno iniziato ad allontanarsi, come Sossio Aruta e Paolo Ciavarro.

Fernanda Lessa, Aristide Malnati e Antonio Zequila si sono, quindi, messi a parlare di Antonella e di come sta vivendo questi ultimi giorni nella Casa. L’egittologo ha riportato una conversazione sentita tra Antonella e Sossio in cui lei chiedeva chi avrebbe salvato in un’ipotetica catena di salvataggio per poi gridare al tradimento. Secondo Fernanda e Antonio, Antonella è davvero cattiva e fuori luogo. Anche nella crisi di pianto isterico che ha avuto dopo che Sossio ha corso insieme ad Antonio.

Antonio Zequila, in particolare, ha descritto alcuni momenti che sono passati forse inosservati al pubblico. Ad esempio, lui l’ha salvata in una puntata e l’ha consolata nelle crisi di pianto cucinando per lei. Altre volte ha pensato a darle il pezzo di carne più buono e ha avuto delle attenzioni particolari, anche dopo le offese che lei gli aveva rivolto. Ebbene, da parte della Elia non ha ricevuto nulla in cambio, nemmeno quando l’attore ha pianto per il padre. Inoltre, ha offeso tutte le donne del reality.

Le liti di Antonella Elia, le critiche del pubblico

Antonella Elia e Valeria Marini si sono fatte la guerra dal primo giorno. Entrambe non facevano altro che lanciarsi frecciatine, provocazioni. La Elia ha anche offeso più volte la Marini sull’aspetto fisico, fino a quando ha alzato le mani su di lei. Con Fernanda Lessa, lo ricordiamo, c’è stata tutta la discussione legata al diavolo, all’energia negativa.

C’è chi sui social sostiene Antonella Elia, considerandola “la vera regina del trash”, schietta e sincera nei suoi pregi e difetti. Ma molti trovano che abbia esagerato più volte. Con la spinta a Valeria Marini, con le accuse del tutto inventate di aver sentito pugni e spinte da Valeria Marini e Patrick Pugliese, per aver detto che voleva fare lo scalpo a Valeria e appenderla al muro. Nonostante questo per lei non c’è mai stato un richiamo. Come mai questa differenza di trattamento e questa “protezione”?