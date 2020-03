Un gravissimo lutto ha colpito Detto Fatto, la conduttrice in lacrime: “Vivevo 24 ore su 24 con lei…” [VIDEO]

Grave lutto per Bianca Guaccero

Un esordio dal sapore amaro per Bianca Guaccero. Infatti, dopo la sospensione di Detto Fatto su Rai Due per l’emergenza Covid-19, lunedì alle 14 è andata in onda su IG la prima puntata di Pronto Detto Fatto. Ma la professionista napoletana ha saputo praticamente in diretta la morte di una persona a lei cara.

Stiamo parlando Lucia Bosè, madre di Miguel. L’artista Rai e l’anziana donna avevano lavorato assieme nello sceneggiato Capri. Inoltre, l’esordio sul social network è stato rovinato anche dall’iniziativa di altri suoi colleghi che hanno deciso di copiarla. A lanciare la provocazione è stato Giampaolo Gambi che, senza giri di parole ha detto: “Adesso ci copiano tutti! Improvvisamente si aprono programmi social”.

Il regalo della conduttrice di Detto Fatto alla compianta Lucia Bosè

Se inizialmente c’era l’intenzione di partire con una puntata sprint di Pronto Detto Fatto, dopo la notizia della morte di Lucia Bosè, la padrona di casa Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime in diretta.

La professionista partenopea durante il live su Instagram ha espresso il seguente cordoglio: “Mi dispiace un sacco. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”. Subito dopo la Guaccero ha condiviso una clip sul suo profilo personale facendo un omaggio all’anziana attrice che a quanto pare è venuta a mancare a causa del Coronavirus. (Continua dopo il video)

Bianca Guaccero confermata alla guida di Detto Fatto

Negli ultimi giorni sul web è iniziata a circolare una voce che riguarda il futuro in Rai di Bianca Guaccero. E se fino a qualche mese fa si parlava di un suo possibile abbandono e trasferimento a TV8 con un programma simile a Mattino 5, ora sembra che la professionista rimarrà a Detto Fatto.

La ragazza napoletana negli ultimi giorni aveva disertato il programma a causa di altri impegni professionali e successivamente per una gastroenterite che l’ha costretta a rimanere a casa.