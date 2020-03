Amici 19, gossip, Jacopo Ottonello dice la sua su Talisa e Javier: ‘Lei è molto presa, lui…

Jacopo Ottonello non si è sottratto dal parlare di gossip quando è uscito dal talent. Ecco che cosa ha detto della coppia formata da Javier e Talisa

Amici 19: Javier e Talisa sono una coppia

Dall’inizio del Serale di Amici 19 i telespettatori hanno scoperto che si era formata una nuova coppia. Javier è tornato single e si è avvicinato molto a Talisa. Da un’amicizia è successo poi qualcosa di più.

Dopo le prime difficoltà iniziali per la convivenza forzata nella casetta, i due ballerini sono usciti allo scoperto baciandosi davanti a tutti. Questa storia è andata avanti tra dubbi e momenti di romanticismo. Tuttavia, quando la ballerina è stata eliminata, si sono promessi di vedersi fuori. Inoltre, Javier, dopo una puntata particolarmente movimentata, ha deciso di chiedere alla produzione la possibilità di sentirla.

Ebbene, anche adesso che i due ballerini del talent sono lontani perché lei è già stata eliminata e lui è in corsa per la vittoria, non mancano le discussioni sulla loro storia. Talisa ha cercato di spiegare alcuni aspetti ai suoi followers, e anche Jacopo Ottonello è intervenuto personalmente per dare la sua opinione sulla coppia.

Jacopo dice la sua su Javier e Talisa: ‘Lei è molto presa, lui…

Jacopo Ottonello è stato eliminato nella quarta puntata del Serale di Amici 19. La sua eliminazione ha colpito tutti, tanto che la stessa Maria De Filippi non ha saputo trattenere le lacrime. Il giorno dopo la puntata, il cantante è tornato in possesso dei social e si è divertito a rispondere alle domande dei suoi fan. Non si è sottratto nemmeno davanti alle curiosità legate a Javier e Talisa.

Infatti, molte ragazze volevano un suo parere, dal momento che è stato in casetta con loro per un paio di settimane e ha potuto vederli da vicino. Jacopo ha detto che di Talisa e Javier pensa che siano veramente bellissimi insieme. Secondo lui Talisa è molto presa da Javier e Javier è molto preso da Talisa. Spera, inoltre, che una volta finito il programma possano rivedersi e viversi la loro storia perché se lo meritano.

Nel frattempo Talisa si è trasferita in Italia, probabilmente per qualche progetto lavorativo che le è stato proposto. Javier è in competizione con Nicolai per la vittoria del circuito ballo. Già alla semifinale di venerdì 27 marzo uno di loro potrebbe guadagnare il premio di categoria e non è escluso che uno di loro possa vincere anche il programma.