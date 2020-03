“Io e mia moglie Anna stiamo pensando di…”: Gianni Morandi spiazza (FOTO)

Gianni Morandi fin da sempre oltre che della musica e del cinema è sempre stato appassionato di cucina. Costretto ocme tutti alla quarantena, da settimane è chiuso in casa insieme alla moglie Anna.

La coppia cerca di trascorrere le giornate proprio vicino ai fornelli, curando il giardino e magari cantando qualche brano dell’artista bolognese. Pochi istanti fa, Gianni Morandi ha postato sul suo profilo social, dove è molto attivo, una foto molto ironica che ha spiazzato i fan. Vediamo nei dettagli cosa ha pubblicato.

Gianni Morandi e Anna hanno un nuovo progetto?

Come già detto precedentemente, Gianni Morandi adora stare ai fornelli. Spesso il cantante prepara piatti davvero squisiti e ama condividerli con i suoi numerosi follower.

In una delle dirette Facebook del 17 marzo, per cercare di tirare su il morale agli italiani ha deciso di cantare “uno su mille ce la fa”, trovando nel testo della canzone la giusta carica per questo brutto periodo. Inoltre, ha spiegato che di questo brutto momento possiamo cogliere anche il lato positivo, ovvero fare le cose con più calma e magari stare accanto alla propria famiglia.

Quello che più ha colpito i suoi fan invece è stato lo scatto di pochi istanti fa. Gianni Morandi si è mostrato un vero chef e con tanto di sorriso sempre stampato sul volto ha fatto un annuncio: “io e mia moglie Anna stiamo pensando di aprire una trattoria”. Ovviamente, la sua espressione è prettamente ironica ma dando uno sguardo ai piatti di sicuro se si dedicasse di abbandonare la musica avrebbe successo anche in questo campo. (Continua dopo il post)

Nessuna conferma ancora per L’isola di Pietro 4

A distanza di mesi dall’ultima puntata de L’Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi il pubblico di Canale 5 si chiede ancora se L’Isola di Pietro 4 si farà. La rete purtroppo non ha diramato alcuna conferma in merito ad un prosieguo della fiction. L’impressione è che ai piani alti dell’azienda di Cologno Monzese si stiano soppesando tutte le ipotesi.

Inoltre, c’è da dire che nella sua ultima stagione, la serie seppur abbia portato grandi ascolti non è riuscita a raggiungere i livelli di quelle precedenti. Di conseguenza per ora bisognerà solo aspettare.