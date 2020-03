Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, straziante messaggio di addio

Shannen Doherty riservata come sempre, dedica un post alla sua amica di sempre

Shannen Doherty, probabilmente i meno giovani, coloro che hanno vissuto la loro infanzia o adolescenza nel periodo di Beverly Hills 90210 ricorderanno Brenda Walsh, un personaggio che ha fatto sognare durante ogni puntata della serie più seguita degli anni 90.

Oggi è ormai una donna, non si fa vedere più di tanto in tv, ma soprattutto è da notare ed ammirare come nonostante sia un personaggio pubblico noto, non amando stare al centro dell’attenzione si sia ritirata a vita privata, la conferma che si tratta di una persona molto riservata.

La donna infatti non ama che si parli di se e della sua vita privata quindi cerca di tenere tutto quanto più possibile nascosto. Adesso infatti ha utilizzato i social soltanto per uno scopo, dare l’ultimo saluto mediante un post d’addio ad una sua cara amica.

Shannen Doherty un duro colpo, la ripresa adesso è tutta in salita

Shannen Doherty perde l’amica Debora Arwin che ha gettato la spugna dopo aver combattuto contro il cancro per quattro lunghi anni. L’attrice nel messaggio a lei dedicato ha scelto di non dare troppe informazioni ai suoi follower circa l’avvenimento. Ha quindi comunicato di attraversare un bruttissimo periodo che l’ha condotta alla perdita di una cara, carissima amica. Non ha quindi parlato dei dettagli del decesso.

Ha raccontato che 4 anni fa era stato diagnosticato un cancro e la sua amica aveva dato il via ad un cammino di lotta e dura resistenza che purtroppo le ha dato false speranze. Le due si sono conosciute circa 28 anni fa a proposito di vestiti. Deborah l’ha fatta entrare in un pantalone di pelle rosso, strettissimo.

Da quel momento in poi è stato Deborah ad occuparsi del suo abbigliamento. L’ha rinnovata e Shannen ammette di esserti sentita subito bella rispetto a prima. Bisogna avere buon gusto e tra amiche cosa succede? Ci si completa.

28 lunghi anni di amore, amicizia, pianti e risate

Insomma sono stati 28 anni di condivisione, 28 anni di aiuto reciproco, 28 anni durante i quali le due hanno pianto e gioito insieme. Trovato fidanzati apparentemente top, e poi il nulla.

Quella con Deborah è stata un’amicizia, vera e adesso perderla è una delle cose più brutte che la vita possa averle destinato. Non la dimenticherà mai , anzi afferma che starà sempre tra i tuoi pensieri. Questa come molte tre storie, ci insegna che non si è mai pronti a dire addio alle persone a noi più care.